Schreie und Weinen auf Deponie: Riesige Müll-Lawine verschüttet Dutzende Menschen

Cebu City (Philippinen) - Durch eine gewaltige Mülllawine ist auf einer Deponie auf den Philippinen ein Mensch ums Leben gekommen, viele weitere sind verschüttet.

Nach dem Einsturz eines riesigen Müllbergs in einer Mülltrennungsanlage werden die Such- und Rettungsarbeiten fortgesetzt. © Jacqueline Hernandez/AP/dpa

Mindestens 38 Menschen gelten als vermisst, nachdem große Mengen Abfall am Donnerstag eine Recyclinganlage und mehrere Häuser unter sich begraben hatten, wie örtliche Behörden mitteilten.

Rettungskräfte suchten auch in der Nacht nach Vermissten.

Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil. Die meisten Vermissten seien Beschäftigte der Deponie und der Recyclinganlage; zudem wurden nahegelegene einfache Wohnhäuser teilweise verschüttet.

Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigten das eingestürzte Dach und den zerdrückten Metallrahmen der Recyclinganlage sowie weit verstreuten Müll.

Nach der Mülllawine war eine Staubwolke über dem Gebiet zu sehen, Schreie und Weinen von Kindern war zu hören.

Zwölf Menschen seien aus Müll, Schutt und Trümmern gerettet und in Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Bürgermeister von Cebu City, Nestor Archival.