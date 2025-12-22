Tod auf dem Nil: Kreuzfahrtschiffe kollidieren, Touristin stirbt

Luxor (Ägypten) - Tragisch: Beim Zusammenstoß zweier Kreuzfahrtschiffe auf dem Nil kam eine italienische Touristin ums Leben.

Vier Kabinen im Bug des Kreuzfahrtschiffes wurden regelrecht zerfetzt. © Screenshot: Cairo24

Tod auf dem Nil: Denise aus Italien wollte so gerne das Land der Pharaonen im Rahmen einer Flusskreuzfahrt erkunden. Doch von dort sollte die 47-jährige Lehrerin nicht mehr lebend zurückkehren.

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Sonntagabend rund 30 Kilometer entfernt von Luxor auf dem Nil abgespielt haben, legt ein Bericht des Senders Rai nahe. Das Kreuzfahrtschiff "Royal Beau Rivage" mit Dutzenden italienischen Touristen an Bord kollidierte plötzlich mit einem anderen Schiff. Der Aufprall war extrem heftig, vier Kabinen wurden völlig zerstört.

Die Touristin hatte keine Chance: Denise wurde in ihrer Kabine vom Aufprall überrascht. Sie stürzte, erlitt eine Lungenverletzung und verstarb kurze Zeit später, berichtet die Zeitung "La Stampa". Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Menschen wurden evakuiert, kamen notgedrungen in Hotels unter.

Nach dem fürchterlichen Unglück steht der Kapitän des Unglücksschiffes in der Kritik. Nach Angaben der ägyptischen Flussverkehrsbehörde soll er mit einem abrupten Fahrmanöver die Kollision herbeigeführt haben.