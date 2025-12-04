Wassershow-Unglück im Europa-Park: Darum muss Prozess neu starten

Rust/Ettenheim - Nach einem Unglück bei einer Wassershow im Europa-Park mit mehreren Verletzten muss der Prozess im nächsten Jahr neu aufgerollt werden - aber warum?

Meterhohe Türme krachten im Sommer 2023 ein, acht Menschen wurden verletzt. © Pascal Czech/dpa

Der Verteidiger des Angeklagten sei erkrankt, teilte der Direktor des Amtsgerichts im südbadischen Ettenheim, Wolfram Wegmann, mit. Erst nach dessen Genesung könnten neue Termine abgesprochen werden, erklärte Wegmann. Es geht um gefährliche Körperverletzung in acht Fällen.

Der Anwalt hatte einen 45-Jährigen verteidigen sollen. Dieser war als Geschäftsführer einer vom Europa-Park engagierten Fremdfirma für den Aufbau der Wassershow verantwortlich gewesen. Er soll dabei wesentliche Vorgaben in der Montageanleitung etwa für den Aufbau eines Wasserbeckens und der meterhohen Sprungtürme der Show missachtet haben.

Im Sommer 2023 war das Becken vor den Augen der Zuschauer während der Show "Retorno dos Piratas" plötzlich verrutscht und gerissen, Sprungtürme stürzten ein. Sechs Artisten und zwei Besucher, ein Ehepaar, wurden verletzt.