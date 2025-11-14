Tödlicher Pferdetritt: Junge Springreiterin stirbt auf Pferdehof
St.-Katelijne-Waver (Belgien) - Auf einem Pferdehof in Belgien hat sich eine schreckliche Tragödie ereignet. Eine junge Springreiterin wurde von einem Pferd gegen den Kopf getreten. Die 22-Jährige starb, für sie kam jede Hilfe zu spät.
Pferde waren ihr Leben, ihre Leidenschaft hatte die junge Frau zum Beruf gemacht, arbeitete als Pferdewirtin auf einem renommierten Gestüt. Regelmäßig nahm Jill Mollen an Wettbewerben im Springreiten teil. Vergangene Woche kam die junge Frau bei einem schlimmen Unfall ums Leben, berichtet "Need to Know".
Jills Kollegen beobachteten noch, wie die 22-Jährige ein Pferd zur Weide führte, so wie sie es wohl schon Hunderte Male zuvor getan hatte. Minuten später fanden sie die junge Frau leblos auf der Wiese liegen. Jill hatte eine klaffende Wunde am Kopf - das Pferd muss plötzlich ausgeschlagen haben.
Jill wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wurde dort notoperiert. Doch die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen.
Am Sonntag wandte sich das renommierte Gestüt Stal Ceulemans mit traurigen Nachrichten an die Öffentlichkeit. "Heute erhielten wir die herzzerreißende Nachricht, dass Jill, unsere junge Mitarbeiterin, die Anfang dieser Woche bei dem Unfall in unserem Stall schwer verletzt wurde, leider verstorben ist."
Tragödie auf belgischem Gestüt: Junge Frau von Pferd tödlich verletzt
Jill Mollen galt als äußerst erfahrene Reiterin, träumte von einer Karriere im Pferdesport, nahm regelmäßig an Turnieren mit ihrer geliebten Apfelschimmel-Stute Candy teil. Nun ist die Reitsport-Welt Belgiens in Trauer. Ausnahme-Reiter Thibeau Spits (24) widmete seinen jüngsten Sieg bei der "Jumping Indoor Maastricht 2025" der Verstorbenen, berichtet das Fachportal Equnews.be.
Reiten bleibt gefährlich. So wie 2022 in Polen, als ein zehnjähriges Mädchen auf einem Reiterhof vor den Augen ihrer Eltern totgetrampelt wurde. 2024 erwischte es dann den erfahrenen Jockey Francisco Tuazon (†47), er fiel bei einem Rennen vom Pferd und kam dann unter die Hufe. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Titelfoto: Montage: Facebook/Jill Mollen