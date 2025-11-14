Tödlicher Pferdetritt: Junge Springreiterin stirbt auf Pferdehof

St.-Katelijne-Waver (Belgien) - Auf einem Pferdehof in Belgien hat sich eine schreckliche Tragödie ereignet. Eine junge Springreiterin wurde von einem Pferd gegen den Kopf getreten. Die 22-Jährige starb, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Jill Mollen (22) kam unter tragischen Umständen ums Leben. Ein Pferd schlug offenbar aus, traf sie am Kopf. © Montage: Facebook/Jill Mollen

Pferde waren ihr Leben, ihre Leidenschaft hatte die junge Frau zum Beruf gemacht, arbeitete als Pferdewirtin auf einem renommierten Gestüt. Regelmäßig nahm Jill Mollen an Wettbewerben im Springreiten teil. Vergangene Woche kam die junge Frau bei einem schlimmen Unfall ums Leben, berichtet "Need to Know".

Jills Kollegen beobachteten noch, wie die 22-Jährige ein Pferd zur Weide führte, so wie sie es wohl schon Hunderte Male zuvor getan hatte. Minuten später fanden sie die junge Frau leblos auf der Wiese liegen. Jill hatte eine klaffende Wunde am Kopf - das Pferd muss plötzlich ausgeschlagen haben.

Jill wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wurde dort notoperiert. Doch die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen.

Am Sonntag wandte sich das renommierte Gestüt Stal Ceulemans mit traurigen Nachrichten an die Öffentlichkeit. "Heute erhielten wir die herzzerreißende Nachricht, dass Jill, unsere junge Mitarbeiterin, die Anfang dieser Woche bei dem Unfall in unserem Stall schwer verletzt wurde, leider verstorben ist."