Mutter und Tochter wollen Straße überqueren, wenig später sind sie tot

Plymouth (England) - Destiny Harrison (†25) und ihre Tochter Linnea (†5) wollten am Sonntag nur eine Straße im Stadtgebiet im englischen Plymouth überqueren. Doch die beiden war zur falschen Zeit am falschen Ort.

Am Montag und Dienstag legten Angehörige, Freunde und Bekannte jede Menge Blumen sowie Kuscheltiere an der Unfallstelle nieder, hieß es weiter.

Wie die Devon & Cornwall Police berichtet, seien Mutter und Tochter am Sonntag gegen 9.45 Uhr an der Victoria Road von einem Nissan Qashqai erfasst worden.

Auf Facebook drückten viele von Destinys Freunden ihr Bestürzen aus. "So ein tragisches Schicksal einer wunderschönen starken jungen Frau, die die liebende Mutter von Linnea war und die es nie versäumt hatte, sie zum Lächeln zu bringen", schrieb jemand in einem Beitrag.

"Das Leben ist so ungerecht. Ruhe in Frieden, meine schöne Freundin. Ich werde dich so sehr vermissen", so eine Freundin der Verstorbenen.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache und wird demnächst Zeugen vernehmen.