Tragisches Unglück: Drachenflieger stürzt vor laufenden Kameras in den Tod

Timbé do Sul (Brasilien) - Es ist eine schreckliche Tragödie. Ein 52-jähriger Drachenflieger-Pilot aus Brasilien stürzte vor laufender Kamera in den Tod.

Sofort eilten die Rettungskräfte an die Absturzstelle nahe der Stadt Timbé do Sul im Süden des Landes. Doch Ricardo Stecanella hatte keine Chance. Er überlebte den Sturz aus 200 Metern Höhe nicht.

Ein Video dokumentiert das schreckliche Unglück . Darauf ist zu sehen, wie der 52-Jährige mit seinem Hängegleiter von einem Podest startet. 20 Sekunden schwebt Ricardo in der Luft, will über dem steilen Tal seine Runden drehen.

Ricardo Stecanella (†52) starb beim Drachenfliegen, dem Sport, den er so sehr liebte. © Facebook/Ricardo Stecanella

Nach dem schlimmen Unglück herrschen bei Ricardos Freunden nur noch Trauer und Entsetzen.

Der 52-Jährige, der hauptberuflich als Lasterfahrer arbeitete, galt als extrem erfahrener Drachenflieger, hatte an unzähligen Wettbewerben teilgenommen.

"Ricardo, flieg in die Ewigkeit! Du wirst immer in unseren Erinnerungen und in unseren Herzen sein! Danke, dass du uns ein so guter Freund warst", schrieben seine Clubfreunde in einem emotionalen Post bei Instagram. "Du wirst immer mein Pilot da oben sein", schrieb Adriana, die Frau des Verunglückten.

Die Polizei untersucht die Umstände des Absturzes. Ricardos Flugausrüstung wurde sichergestellt. Die Polizei untersucht den Absturz.

Drachenfliegen bleibt gefährlich. Immer wieder kommt es dabei zu tödlichen Unfällen. Zuletzt verunglückte ein 53-jähriger Deutscher mit seinem Fluggerät in den Tiroler Alpen.