Hinterbliebene fassungslos: Nach Brand-Katastrophe von Crans-Montana sollen Lokale der Betreiber wieder öffnen

Crans-Montana (Schweiz) - Nach der schweren Brandkatastrophe in der Silvesternacht in Crans-Montana mit 41 Toten laufen immer noch Ermittlungen gegen Jacques und Jessica Moretti, die Betreiber der Bar "Le Constellation". Nun sollen zwei andere Lokale der Morettis wieder eröffnen, die im Zuge der Ermittlungen geschlossen wurden. Dagegen wurde nun eine Petition ins Leben gerufen.

Im Schweizer Skiort Crans-Montana kam es in der Silvesternacht zu einer Brandkatastrophe. 41 Menschen starben, 115 wurden verletzt. © Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

Dabei geht es um die Restaurants "Le Vieux Chalet" in Lens sowie "Le Senso" in Crans-Montana, wie "Il Giornale" berichtet.

Das Kollektiv Crans-Montana startete vor zwei Wochen eine Petition bei "change.org", um sich dagegen zu wehren. In vier Sprachen - französisch, italienisch, deutsch und englisch - richtete die Gruppe eindringliche Worte an die Unterstützer.

So schrieben sie unter anderem: "Einundvierzig Leben. Kinder. Eltern. Grosseltern. Menschen aus der ganzen Welt, die einen Moment der Freude erleben wollten und nie nach Hause zurückkehrten."

Und weiter: "Seit jener Nacht leben ganze Familien mit Schmerz, Warten und Schweigen. Einige konnten ihre Angehörigen noch immer nicht in Frieden beisetzen. Andere begleiten Verletzte, die die Folgen dieser Nacht ihr ganzes Leben lang tragen werden."