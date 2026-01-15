Tragödie auf den Schienen: Deutscher Tourist stirbt bei Zugunglück

Bangkok (Thailand) - Am Mittwoch raste in Thailand ein Schnellzug ungebremst in einen umgestürzten Baukran . Dabei starben mehrere Menschen, darunter auch ein deutscher Tourist (†78).

Bei dem Zusammenprall wurden mehrere Waggons zerfetzt. © Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Wie die thailändische Zeitung Thai Rath berichtet, kippte am Mittwochmorgen auf einer Baustelle ein massiver Stahlkran um, der für den Gleisbau eingesetzt wurde - nur Sekunden, bevor ein vorbeifahrender Zug heranraste. Der Zugführer hatte keine Chance zu bremsen.

Die Bahn entgleiste, mehrere Waggons wurden zerfetzt und es brach ein Feuer aus. Bei dem Unglück starben 32 Menschen, mehr als 60 wurden verletzt.

Unter den Opfern war auch der deutsche Tourist Friedrich Wilhelm, der von einem Stahlträger getroffen wurde, der durch das Dach des Zuges brach, wie seine Frau Taew Eimertenbrink aus dem Krankenhaus berichtete.

Sie selbst überlebte den Vorfall.