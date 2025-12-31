Untersee-Kabel in Ostsee beschädigt: Finnland setzt verdächtiges Schiff fest

Helsinki/Tallinn - Nach der Beschädigung eines Untersee-Kommunikationskabels in der Ostsee hat die finnische Küstenwache ein verdächtiges Schiff festgesetzt.

Ein ähnliches Unterseekabel wurde nun zwischen Helsinki (Finnland) und Tallinn (Estland) zerstört. (Symbolfoto) © Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

Der finnische Rundfunksender "Yle" berichtete unter Berufung auf eine Pressekonferenz der finnischen Polizei, es handle sich um einen Frachter namens "Fitburg", der unter der Flagge des Karibikstaats St. Vincent und die Grenadinen fährt.

Demnach wurden 14 Mitglieder der Besatzung russischer, georgischer, aserbaidschanischer und kasachischer Staatsangehörigkeit festgenommen.

Laut einer Mitteilung der Polizei in Finnland meldete der Telekommunikationsanbieter "Elisa" am frühen Morgen einen Schaden an einem Kabel, das die finnische Hauptstadt Helsinki mit Estlands Hauptstadt Tallinn verbindet.

Estlands zuständige Ministerin Liisa-Ly Pakosta (56) teilte mit, die Schäden hätten keine Auswirkungen für die Datenverbindungen im Land, da sie durch andere Kabel gesichert seien.

Die Küstenwache habe ein Schiff in der finnischen Wirtschaftszone festgestellt, das im Verdacht steht, den Schaden zuvor in der estnischen Zone verursacht zu haben.