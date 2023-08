Vorher tranken sie einen Erdbeer-Milchshake: Drei Menschen tot

Drei Menschen in den USA starben, nachdem sie in einem Restaurant jeweils einen Milchshake getrunken hatten. Ermittler fanden Listerien in der Eismaschine.

Von Simone Bischof

Tacoma (USA) - Drei Menschen in den USA sind gestorben, nachdem sie in einem Restaurant jeweils einen Erdbeer-Milchshake getrunken hatten. Drei weitere Kunden mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Listeriose ist eine lebensmittelbedingte Infektionskrankheit. In dem aktuellen Fall wurden die Erreger in einem Milchprodukt entdeckt. (Symbolbild) © 123rf.com/ildipapp Ermittler fanden in den Eismaschinen der betroffenen Einrichtung in Tacoma im US-Bundesstaat Washington Listerien, teilte die Gesundheitsbehörde von Washington am Freitag mit. Weil die Maschinen dort nicht ordnungsgemäß gereinigt wurden, konnten sich die stäbchenförmigen Bakterien ansiedeln und ausbreiten. Über die Milchshakes infizierten sich schließlich die Betroffenen mit den Krankheitserregern. "Die meisten Menschen, die mit Listerien kontaminierte Lebensmittel essen, werden nicht ernsthaft krank", hieß es in der Mitteilung der Behörde weiter. Unglück Beine von jungem Landwirt auf Feld amputiert: Jetzt spricht der Chirurg! Aber Menschen, die schwanger oder 65 Jahre oder älter sind und ein geschwächtes Immunsystem haben, sollten ihren Arzt anrufen, wenn sie Listerien-Symptome zeigten. Dazu gehören etwa Fieber und Durchfall.

Große Gefahr besteht auch für Schwangere