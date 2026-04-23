Zugunglück in Dänemark: Mindestens 17 Verletzte, auch Militär im Einsatz

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In Dänemark stoßen zwei Züge zusammen. Es gibt laut Polizei Verletzte.

Von Julia Wäschenbach

Kagerup - Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben eines Sprechers der Region 17 Menschen verletzt worden. Vier Menschen befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.

In Dänemark sind zwei Züge zusammengestoßen.
In Dänemark sind zwei Züge zusammengestoßen.  © Steven Knap/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa

Zwei Züge seien am Morgen auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestoßen, hieß es in einer Polizeimitteilung. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Die für die medizinische Versorgung zuständige Region war mit sieben Rettungswagen, drei Krankentransportern und mehreren Notarztwagen vor Ort. Auch ein Militärhubschrauber sei zum Einsatz gekommen, so der Sprecher. 

Die angrenzende Straße werde für längere Zeit gesperrt sein. Ein großes Polizeiaufgebot war ebenfalls vor Ort.  

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Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert.

Züge prallten mit hoher Geschwindigkeit zusammen

17 Menschen sind nach ersten Angaben verletzt, vier Patienten in kritischem Zustand.
17 Menschen sind nach ersten Angaben verletzt, vier Patienten in kritischem Zustand.  © Steven Knap/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa

Alle Fahrgäste hätten die Züge verlassen oder seien daraus befreit worden: "Niemand ist eingeklemmt." Art und Ausmaß der Schäden sind derzeit noch unklar.

"Die technischen Untersuchungen laufen und werden voraussichtlich noch einige Zeit andauern", so der Einsatzleiter in einer aktuellen Mitteilung.

Bahnunglücke kommen in Dänemark relativ selten vor. 2019 waren jedoch bei einem Unfall mit einem Passagierzug acht Menschen ums Leben gekommen.

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Originalartikel von 8.33 Uhr, zuletzt aktualisiert um 8.55 Uhr.

Titelfoto: Steven Knap/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa

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