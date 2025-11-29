Zyklon stürzt ganzes Land ins Chaos: Mehr als 120 Tote und 130 Vermisste

Colombo (Sri Lanka) - Extremwetter sorgt für gnadenlose Zerstörung und menschliche Opfer auf den Inselstaaten im Süden Asiens! Besonders heftig erwischte es unter anderem Sri Lanka: Nach einem Zyklon vermeldet das Land mindestens 123 Tote, wobei noch 130 Menschen vermisst werden.

Ein Haus, das von einem Erdrutsch zerstört wurde. © IMAGO / Xinhua

Zyklon "Ditwah" brachte seit Mittwoch Regenstürze, Überschwemmungen und Erdrutsche über den Inselstaat im Indischen Ozean. Der Leiter des srilankischen Katastrophenschutzzentrums, Sampath Kotuwegoda, bestätigte am Samstag die hohen Toten- und Vermisstenzahlen.

Demnach verloren rund 44.000 Menschen ihre Häuser durch die Folgen von "Ditwah", müssen nun in staatlichen Notunterkünften Obdach finden.

Bilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Unzählige Straßen sind nicht mehr befahrbar, abertausende Häuser wurden überflutet oder von Erdrutschen zunichtegemacht.

Kotuwegoda erklärte vor der Presse in der srilankischen Hauptstadt Colombo, dass das Militär derzeit viel Hilfe leiste, so werden unter anderem Boote und Hubschrauber der Armee für Rettungsaktionen eingesetzt.