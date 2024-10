Milliardär macht Wahlkampf: Musk will täglich eine Million Dollar verschenken!

Washington, D.C. (USA) - Der Tech-Milliardär und Trump-Unterstützer Elon Musk (53) will bis zur Wahl täglich eine Million US-Dollar (rund 919.000 Euro) an Unterzeichner einer Petition verschenken.

Elon Musk (53) unterstützt die Republikaner um US-Wahlkampf. Im Falle von Trumps Wahlerfolg könnte ihn eine machtvolle Position erwarten. © Matt Rourke/AP/dpa

Das Angebot richtet sich an registrierte Wählerinnen und Wähler in den bei der Präsidentschaftswahl besonders hart umkämpften Swing States.

Die Petition setzt sich für "die freie Meinungsäußerung und das Recht, Waffen zu tragen" ein und wurde von Musks Organisation "America PAC" ins Leben gerufen. Diese unterstützt den Wahlkampf des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78).

"Wir werden von jetzt an bis zur Wahl jeden Tag eine Million Dollar nach dem Zufallsprinzip an Personen vergeben, die die Petition unterzeichnet haben", sagte Musk bei einem Wahlkampfauftritt in Harrisburg im Swing State Pennsylvania. Musk sagte, sein Ziel sei es, zwischen einer und zwei Millionen Wählerinnen und Wähler in den umkämpften Staaten dazu zu bringen, die Petition zu unterschreiben, weil "dies eine wichtige Botschaft an unsere gewählten Politiker" sei.

Den ersten Check übergab Musk bei der Veranstaltung an einen Mann aus Pennsylvania.