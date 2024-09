Vize gegen Vize: Entscheidet diese TV-Debatte den Kampf ums Weiße Haus?

Die beiden US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz (60) und J. D. Vance (40) treten am kommenden Dienstag im direkten Duell gegeneinander an.

Von Simon Schwenk

New York City (New York/USA) - Am Ende kann es nur einen geben! Sie stehen gewissermaßen im Schatten ihrer mächtigen Vorgesetzten und könnten für die anstehende US-Wahl doch das Zünglein an der Waage sein: Tim Walz (60), seines Zeichens Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten und dessen republikanischer Widersacher J. D. Vance (40). In der kommenden Woche geben sich die beiden Kontrahenten die verbale Klinke in die Hand.

Demokrat Tim Walz (60) steht seit 2019 als Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota in der Verantwortung. © Ross D. Franklin/AP/dpa Als am 10. September in Philadelphia das Fernsehduell zwischen Donald Trump (78) und Kamala Harris (59) stieg, tummelten sich allein in den USA rekordverdächtige 67 Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten. Ob der Schlagabtausch am 1. Oktober zwischen Walz und Trump-Schützling Vance ähnlich viele Interessenten lockt, bleibt abzuwarten. Als sicher gilt jedoch, dass die neunzigminütige Debatte, die auf 21 Uhr Ortszeit (3 Uhr MEZ) angesetzt wurde, sehr hitzig und knallhart geführt werden dürfte. Der Sender "CBS News" hat sich die Übertragung, durch die die erfahrenen Moderatorinnen Norah O'Donnell (50) and Margaret Brennan (44) führen werden, gesichert.

Emotionale TV-Debatte erwartet: Es steht so viel auf dem Spiel

Republikaner J.D. Vance (40) machte sich seit 2023 als Senator des Bundesstaats Ohio einen Namen. © Matt York/AP/dpa Dabei könnte die Ausgangsposition gute fünf Wochen vor der alles entscheidenden Wahl kaum nervenaufreibender sein. Umfragen lassen auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Harris schließen, wobei letztlich sogar Nuancen wie das Auftreten der künftigen Nummer zwei den Ausschlag geben dürften, wer sich im Spätherbst das mächtigste Amt der Welt angelt. In der kommenden Debatte müssen die beiden Vizekandidaten somit eine ganze Palette an Aufgaben meistern: Zum einen erwartet die Bevölkerung profunde fachliche Antworten auf die drängendsten und bislang offen gebliebenen Fragen rund ums Thema Migration, Wirtschaft und Abtreibung.