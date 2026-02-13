Noch nicht ganz in der Faschingsstimmung? Das Karneval-Quiz hilft!

Karneval, Fasching oder Fastnacht: Egal wie Du es nennst, die bunte Welt der Masken, Kostüme und Umzüge begeistert Millionen Menschen jedes Jahr - nicht nur in Deutschland. Mit dem Karnevals-Quiz kannst Du Dein Wissen testen, Dich als Experte beweisen oder Neues lernen. Bist Du bereit für die Narrenprüfung?

