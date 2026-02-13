Noch nicht ganz in der Faschingsstimmung? Das Karneval-Quiz hilft!

Stimmungskanone oder Faschingsmuffel? Teste mit dem Karneval-Quiz in 15 Fragen, wie gut Du Dich zu Faschingstraditionen und -hochburgen auskennst.

Karneval, Fasching oder Fastnacht: Egal wie Du es nennst, die bunte Welt der Masken, Kostüme und Umzüge begeistert Millionen Menschen jedes Jahr - nicht nur in Deutschland. Mit dem Karnevals-Quiz kannst Du Dein Wissen testen, Dich als Experte beweisen oder Neues lernen. Bist Du bereit für die Narrenprüfung?

Karneval-Quiz: 15 Fragen zur heitersten Jahreszeit

Auswertung: Bist Du ein Jeck oder Karnevalsmuffel?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Hoppla! Da ist noch Luft nach oben. Aber halb so wild - beim Karneval geht's schließlich um Spaß und gute Laune!

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Nicht schlecht! Ganz ahnungslos bist Du an Karneval nicht. Trotzdem gibt es noch einiges zu entdecken.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Alaaf oder Helau! Mit Deinem Faschingswissen scheinst Du ein echter Jeck zu sein.

Stimme Dich mit dem Karneval-Quiz auf die Faschingszeit ein.  © Bildmontage: Unsplash/Quino Al, 123RF/pixelelfe, dpa/Andreas Arnold

Ob in Rio, Venedig, Köln oder dem Dorf nebenan - Karneval bringt Menschen ausgelassen zusammen. Ob Du nicht nur mit der richtigen Stimmung, sondern auch dem passenden Wissen glänzen kannst, konntest Du im Faschingsquiz testen.

