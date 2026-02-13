Noch nicht ganz in der Faschingsstimmung? Das Karneval-Quiz hilft!
Karneval, Fasching oder Fastnacht: Egal wie Du es nennst, die bunte Welt der Masken, Kostüme und Umzüge begeistert Millionen Menschen jedes Jahr - nicht nur in Deutschland. Mit dem Karnevals-Quiz kannst Du Dein Wissen testen, Dich als Experte beweisen oder Neues lernen. Bist Du bereit für die Narrenprüfung?
Mehr Spaß gibt's mit einem kostenlosen TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen.
Karneval-Quiz: 15 Fragen zur heitersten Jahreszeit
Auswertung: Bist Du ein Jeck oder Karnevalsmuffel?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Hoppla! Da ist noch Luft nach oben. Aber halb so wild - beim Karneval geht's schließlich um Spaß und gute Laune!
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Nicht schlecht! Ganz ahnungslos bist Du an Karneval nicht. Trotzdem gibt es noch einiges zu entdecken.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Alaaf oder Helau! Mit Deinem Faschingswissen scheinst Du ein echter Jeck zu sein.
Ob in Rio, Venedig, Köln oder dem Dorf nebenan - Karneval bringt Menschen ausgelassen zusammen. Ob Du nicht nur mit der richtigen Stimmung, sondern auch dem passenden Wissen glänzen kannst, konntest Du im Faschingsquiz testen.
Was die Bevölkerung weiterhin gerade beschäftigt, erfährst Du übrigens in den Gesellschaft-News.
Titelfoto: Bildmontage: Unsplash/Quino Al, 123RF/pixelelfe, dpa/Andreas Arnold