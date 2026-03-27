15 richtige Antworten wären beeindruckend - mache das ultimative München-Quiz!

Wie gut kennst Du München wirklich? Teste Dein Wissen mit 15 spannenden Quizfragen zu Sehenswürdigkeiten, Fun Facts und mehr!

Minga - wie die Stadt auf bairisch genannt wird - verbindet man häufig mit dem FC Bayern, Bier und Lederhosen. Kennst Du Dich mit Fakten und Kultur abseits der Biergärten aus? Dann beweise Dich im München-Quiz! 15 spannende Fragen warten auf Dich.

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München-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen

Auswertung: Steckt in Dir ein München-Experte?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Du hast noch begrenztes Wissen zu München! Aber keine Sorge - das lässt sich leicht beheben.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Schon ganz ordentlich! Du kennst bereits viele wichtige, aber auch unnötige Fakten über München. Mit dem Wissen kann man schon mal klugscheißen.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Respekt, wenn Du nicht gerade Münchner oder Münchnerin bist, hast Du die bayerische Hauptstadt sicher schon einige Male besucht. Sehenswürdigkeiten und Kultur sind Dir nicht neu.

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Kennst Du die bayerische Hauptstadt? Teste Dich im München-Quiz!  © 123RF/rpm1

Und? Bist Du zufrieden mit Deinem Ergebnis? Wenn nicht, hast Du im München-Quiz sicher wenigstens etwas Neues gelernt.

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Titelfoto: Bildmontage: 123RF/rpm1, 123RF/svand, 123RF/rudiernst

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