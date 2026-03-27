15 richtige Antworten wären beeindruckend - mache das ultimative München-Quiz!

Mehr Quiz-Spaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren TAG24-Quizzen .

Minga - wie die Stadt auf bairisch genannt wird - verbindet man häufig mit dem FC Bayern, Bier und Lederhosen. Kennst Du Dich mit Fakten und Kultur abseits der Biergärten aus? Dann beweise Dich im München-Quiz! 15 spannende Fragen warten auf Dich.

Händler konnten sich dort früher vor Steuern versteckten.

Die zwei Türme der Frauenkirche sind mit einer Differenz von zwölf Zentimetern unterschiedlich hoch.

In der Münchner Innenstadt darf kein Gebäude höher als die Frauenkirche sein.

Der Olympiaturm in München ist höher als der Pariser Eiffelturm.

Der Englische Garten in München ist größer als der Central Park in New York City.

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Du hast noch begrenztes Wissen zu München! Aber keine Sorge - das lässt sich leicht beheben.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Schon ganz ordentlich! Du kennst bereits viele wichtige, aber auch unnötige Fakten über München. Mit dem Wissen kann man schon mal klugscheißen.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Respekt, wenn Du nicht gerade Münchner oder Münchnerin bist, hast Du die bayerische Hauptstadt sicher schon einige Male besucht. Sehenswürdigkeiten und Kultur sind Dir nicht neu.