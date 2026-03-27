15 richtige Antworten wären beeindruckend - mache das ultimative München-Quiz!
Minga - wie die Stadt auf bairisch genannt wird - verbindet man häufig mit dem FC Bayern, Bier und Lederhosen. Kennst Du Dich mit Fakten und Kultur abseits der Biergärten aus? Dann beweise Dich im München-Quiz! 15 spannende Fragen warten auf Dich.
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München-Quiz: 15 abwechslungsreiche Fragen
Auswertung: Steckt in Dir ein München-Experte?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Du hast noch begrenztes Wissen zu München! Aber keine Sorge - das lässt sich leicht beheben.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Schon ganz ordentlich! Du kennst bereits viele wichtige, aber auch unnötige Fakten über München. Mit dem Wissen kann man schon mal klugscheißen.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Respekt, wenn Du nicht gerade Münchner oder Münchnerin bist, hast Du die bayerische Hauptstadt sicher schon einige Male besucht. Sehenswürdigkeiten und Kultur sind Dir nicht neu.
Und? Bist Du zufrieden mit Deinem Ergebnis? Wenn nicht, hast Du im München-Quiz sicher wenigstens etwas Neues gelernt.
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Titelfoto: Bildmontage: 123RF/rpm1, 123RF/svand, 123RF/rudiernst