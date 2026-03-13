Stars, Filmklassiker, Funfacts und Fauxpas - Teste Dich im Oscars-Quiz!
Die Oscars sind wohl der bekannteste und renommierteste Filmpreis der Welt. Im Oscar-Quiz von TAG24 warten 15 spannende Fragen rund um kultige Filme und historische Momente der Academy Awards - perfekt für Filmfans, Quiz-Liebhaber und alle, die ihr Hollywood-Wissen testen wollen.
Oscars-Quiz: 15 hochkarätige Fragen
Auswertung: Cinephil oder Filmmuffel?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Hollywood-Neuling! Zeit für einen Film-Marathon oder die kommende Verleihung - viele Oscar-Klassiker warten auf Dich.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Solides Grundwissen! Du kennst schon einige Preisträger und Preisträgerinnen, aber da geht noch mehr.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Starker Auftritt! Als Filmbuff bist Du eindeutig auf Oscar-Niveau unterwegs.
Ob Blockbuster, Arthouse oder große Schauspielkunst: Die Oscars zeigen seit Jahrzehnten die Highlights der Filmgeschichte. Beweise Dein Filmwissen im Oscar-Quiz und fordere Deine cinephilen Freunde heraus!
