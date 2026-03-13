Stars, Filmklassiker, Funfacts und Fauxpas - Teste Dich im Oscars-Quiz!

Wie gut kennst Du die besten Filme und Filmemacher? Mache jetzt das große Oscar-Quiz mit 15 Fragen zu Gewinnern, Funfacts und Rekorden.

Die Oscars sind wohl der bekannteste und renommierteste Filmpreis der Welt. Im Oscar-Quiz von TAG24 warten 15 spannende Fragen rund um kultige Filme und historische Momente der Academy Awards - perfekt für Filmfans, Quiz-Liebhaber und alle, die ihr Hollywood-Wissen testen wollen.

Mehr Quizspaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren Wissensquizzen.

Oscars-Quiz: 15 hochkarätige Fragen

Auswertung: Cinephil oder Filmmuffel?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Hollywood-Neuling! Zeit für einen Film-Marathon oder die kommende Verleihung - viele Oscar-Klassiker warten auf Dich.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Solides Grundwissen! Du kennst schon einige Preisträger und Preisträgerinnen, aber da geht noch mehr.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Starker Auftritt! Als Filmbuff bist Du eindeutig auf Oscar-Niveau unterwegs.

American-Football-Quiz: Bist Du bereit für den Super Bowl? American-Football-Quiz: Bist Du bereit für den Super Bowl?
Bereit fürs größte Sport-Event der Welt? Teste Dich im Quiz zu den Olympischen Winterspielen Bereit fürs größte Sport-Event der Welt? Teste Dich im Quiz zu den Olympischen Winterspielen
Quiz: Diese alten deutschen Wörter kennt kaum noch jemand - und Du? Quiz: Diese alten deutschen Wörter kennt kaum noch jemand - und Du?
Das große Hauptstadt-Quiz: Hast Du das alles schon gewusst? Das große Hauptstadt-Quiz: Hast Du das alles schon gewusst?
Das große 90er Quiz: Wie gut erinnerst Du Dich noch an dieses Jahrzehnt? Das große 90er Quiz: Wie gut erinnerst Du Dich noch an dieses Jahrzehnt?
Freust Du Dich jedes Jahr erneut auf die Verleihung? Dann ist das Oscars-Quiz für Dich.
Freust Du Dich jedes Jahr erneut auf die Verleihung? Dann ist das Oscars-Quiz für Dich.  © dpa/AP/Invision/Danny Moloshok

Ob Blockbuster, Arthouse oder große Schauspielkunst: Die Oscars zeigen seit Jahrzehnten die Highlights der Filmgeschichte. Beweise Dein Filmwissen im Oscar-Quiz und fordere Deine cinephilen Freunde heraus!

Mehr zu Filmen, Stars und Co. kannst Du auch unter "Unterhaltung" nachlesen.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/AP/Invision/Danny Moloshok, 123RF/fordzolo

Mehr zum Thema TAG24 Wissensquiz: