Stars, Filmklassiker, Funfacts und Fauxpas - Teste Dich im Oscars-Quiz!

Die Oscars sind wohl der bekannteste und renommierteste Filmpreis der Welt. Im Oscar-Quiz von TAG24 warten 15 spannende Fragen rund um kultige Filme und historische Momente der Academy Awards - perfekt für Filmfans, Quiz-Liebhaber und alle, die ihr Hollywood-Wissen testen wollen.

Mehr Quizspaß gibt's mit kostenlosem TAG24-Konto und weiteren Wissensquizzen.