Teste Dein Wissen im Frühlingsquiz! Dir blühen Frühlingsboten, Wetter, Bräuche und mehr

Wie gut kennst Du Dich mit dem Frühjahr weltweit aus? Mache das Frühlingsquiz und finde es in 15 Fragen zu Klima, Natur und Bräuchen heraus!

Am 20. März ist kalendarischer - manchmal auch astronomischer - Frühlingsanfang. Die Jahreszeit steht für Neubeginn, längere Tage und wärmere Temperaturen. Doch wie gut kennst Du Dich wirklich mit Naturphänomenen, Tieren und Frühlingsbräuchen aus? Finde es im großen Frühlingsquiz heraus!

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Frühlingsquiz: 15 Fragen über die schöne Jahreszeit

Auswertung: Bist Du bereit für den Frühling?

🔴 0 bis 5 richtige Antworten:

Vielleicht liegt’s an der Frühjahrsmüdigkeit. Die Jahreszeit überrascht Dich aber offenbar noch mit vielen spannenden Fakten.

🟡 6 bis 10 richtige Antworten:

Du scheinst solides Wissen zur beschwingten Jahreszeit zu haben. Etwas dazulernen konntest Du aber sicher dennoch.

🟢 11 bis 15 richtige Antworten:

Stark! Ist das Frühjahr Deine Lieblingsjahreszeit? Mit der Natur und Frühlingsgefühlen kennst Du Dich jedenfalls aus.

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Finde im Frühlingsquiz heraus, wie gut Du Dich zur Jahreszeit auskennst!
Finde im Frühlingsquiz heraus, wie gut Du Dich zur Jahreszeit auskennst!  © 123rf/ruslankphoto

Du hast im Frühlingsquiz gemerkt, dass Du noch nicht ganz auf die Jahreszeit eingestimmt bist? Mit Frühlingssprüchen und der richtigen Gartenarbeit im Frühling blühst Du so richtig auf.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/ruslankphoto, 123RF/fordzolo

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