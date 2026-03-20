Teste Dein Wissen im Frühlingsquiz! Dir blühen Frühlingsboten, Wetter, Bräuche und mehr

Am 20. März ist kalendarischer - manchmal auch astronomischer - Frühlingsanfang. Die Jahreszeit steht für Neubeginn, längere Tage und wärmere Temperaturen. Doch wie gut kennst Du Dich wirklich mit Naturphänomenen, Tieren und Frühlingsbräuchen aus? Finde es im großen Frühlingsquiz heraus!

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