Teste Dein Wissen im Frühlingsquiz! Dir blühen Frühlingsboten, Wetter, Bräuche und mehr
Am 20. März ist kalendarischer - manchmal auch astronomischer - Frühlingsanfang. Die Jahreszeit steht für Neubeginn, längere Tage und wärmere Temperaturen. Doch wie gut kennst Du Dich wirklich mit Naturphänomenen, Tieren und Frühlingsbräuchen aus? Finde es im großen Frühlingsquiz heraus!
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Frühlingsquiz: 15 Fragen über die schöne Jahreszeit
Auswertung: Bist Du bereit für den Frühling?
🔴 0 bis 5 richtige Antworten:
Vielleicht liegt’s an der Frühjahrsmüdigkeit. Die Jahreszeit überrascht Dich aber offenbar noch mit vielen spannenden Fakten.
🟡 6 bis 10 richtige Antworten:
Du scheinst solides Wissen zur beschwingten Jahreszeit zu haben. Etwas dazulernen konntest Du aber sicher dennoch.
🟢 11 bis 15 richtige Antworten:
Stark! Ist das Frühjahr Deine Lieblingsjahreszeit? Mit der Natur und Frühlingsgefühlen kennst Du Dich jedenfalls aus.
Du hast im Frühlingsquiz gemerkt, dass Du noch nicht ganz auf die Jahreszeit eingestimmt bist? Mit Frühlingssprüchen und der richtigen Gartenarbeit im Frühling blühst Du so richtig auf.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/ruslankphoto, 123RF/fordzolo