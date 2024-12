Frohes neues Jahr: Inspirierende Sprüche für Silvester 2024

Wenn das alte Jahr in das neue übergeht, dann fehlen einem manchmal die passenden Worte. Welche Sprüche zum Jahreswechsel passen, liest Du in diesem Artikel.

Welche schönen Sprüche kann man zu Silvester sagen oder schreiben? © 123RF/kesu87

Zu Silvester feiert man den Jahreswechsel. Es ist der Moment, in dem das alte Jahr in das neue übergeht. An keinem anderen Tag des Jahres sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft so präsent wie an Silvester.

Silvester ist auch die Gelegenheit, das alte Jahr zu reflektieren und sich auf das neue Jahr einzustellen. Man tauscht sich über Erwartungen, Ziele und Wünsche aus. Hoffnungen und Ängste sind allgegenwärtig.

Die Menschen wünschen einander "guten Rutsch" oder "frohes Neues". Wer überlegt, was man noch Schönes an Silvester sagen und anderen wünschen kann, findet in den folgenden Zitaten und Sprüchen vielleicht die nötige Inspiration.

