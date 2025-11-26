Das ist der Witz der Woche vom 24.11. bis 30.11.2025 - Dieser Witz hat es in sich
Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen.
Der TAG24 Witz der Woche
Ein Polizeibeamter stoppt einen Lastwagen. "Jetzt sage ich Ihnen schon zum siebten Mal, dass Sie Ihre Ladung verlieren", schimpft der Beamte.
Schnauzt der Lkw-Fahrer zurück: "Und ich sage Ihnen schon zum siebten Mal, dass dies ein Streuwagen ist!"
Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.
Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.
Titelfoto: 123RF/candy18