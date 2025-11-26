Das ist der Witz der Woche vom 24.11. bis 30.11.2025 - Dieser Witz hat es in sich

Der kostenlose Witz der Woche vom 24.11. bis 30.11.2025 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen. Gönne Dir noch mehr freche Beamten-Witze und brüllend komische Polizei-Witze.

Der TAG24 Witz der Woche

Ein Polizeibeamter stoppt einen Lastwagen. "Jetzt sage ich Ihnen schon zum siebten Mal, dass Sie Ihre Ladung verlieren", schimpft der Beamte. Schnauzt der Lkw-Fahrer zurück: "Und ich sage Ihnen schon zum siebten Mal, dass dies ein Streuwagen ist!"

Der Witz der Woche vom 24.11. bis 30.11.2025. © 123RF/candy18

