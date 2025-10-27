Witz der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025 - Lachen garantiert
Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. In jeder Situation ein passender Witz kann ein absoluter Stimmungsaufheller sein.
Der TAG24 Witz der Woche
Der Vater sagt zum Sohn: "Sohn, ich muss Dir etwas sagen. Du wurdest adoptiert."
Sagt der Sohn: "WAS? Ich will sofort meine echten Eltern kennenlernen."
Darauf der Vater: "Wir sind Deine echten Eltern! Und jetzt mach Dich fertig, Du wirst in 20 Minuten abgeholt."
Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.
Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.
