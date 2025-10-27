Witz der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025 - Lachen garantiert

Der kostenlose Witz der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. In jeder Situation ein passender Witz kann ein absoluter Stimmungsaufheller sein.

Der TAG24 Witz der Woche

Der Vater sagt zum Sohn: "Sohn, ich muss Dir etwas sagen. Du wurdest adoptiert."

Sagt der Sohn: "WAS? Ich will sofort meine echten Eltern kennenlernen."

Darauf der Vater: "Wir sind Deine echten Eltern! Und jetzt mach Dich fertig, Du wirst in 20 Minuten abgeholt."

Witz der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025.
Witz der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025.  © unsplash/Matt Busse

Hier findest Du noch mehr Witze der Woche

Witz der Woche vom 20.10. bis 26.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 20.10. bis 26.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 6.10. bis 12.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 6.10. bis 12.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 29.9. bis 5.10.2025 - Dieser Witz trifft ins Schwarze Witz der Woche vom 29.9. bis 5.10.2025 - Dieser Witz trifft ins Schwarze

Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.

Du möchtest Dir jeden Tag ein Lächeln schenken, dann wirf auch einen Blick auf den Witz des Tages.

Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.

Titelfoto: unsplash/Matt Busse

Mehr zum Thema Witz der Woche: