Witz der Woche vom 3.11. bis 9.11.2025 - Lachen garantiert

Der kostenlose Witz der Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. In jeder Situation ein passender Witz kann ein absoluter Stimmungsaufheller sein. Gönn Dir noch mehr lustige Dating-Witze.

Der TAG24 Witz der Woche

"Ich habe morgen ein Date und bin Null vorbereitet."

"Mit wem denn?" "Siehste, da fängt's schon an ..."

Witz der Woche vom 3.11. bis 9.11.2025. © Unsplash/Giorgio Trovato

