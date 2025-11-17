Witz der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025 - Dieser Witz hat es in sich

Der kostenlose Witz der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen.

Gönne Dir noch mehr freche Ehe-Witze.

Der TAG24 Witz der Woche

"Die Scheidung kostet ja mehr als die Hochzeit!", jammert eine ehemüde Klientin beim Anwalt.

Der tröstet sie: "Dafür haben Sie aber auch länger Freude daran."

Der Witz der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025.
Der Witz der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025.  © unsplash/ Marek Studzinski

Hier findest Du noch mehr Witze der Woche

Witz der Woche vom 10.11. bis 16.11.2025 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 10.11. bis 16.11.2025 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 3.11. bis 9.11.2025 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 3.11. bis 9.11.2025 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 20.10. bis 26.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 20.10. bis 26.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 - Lachen garantiert Witz der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 - Lachen garantiert
Witz der Woche vom 6.10. bis 12.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich Witz der Woche vom 6.10. bis 12.10.2025 - Dieser Witz hat es in sich
Witz der Woche vom 29.9. bis 5.10.2025 - Dieser Witz trifft ins Schwarze Witz der Woche vom 29.9. bis 5.10.2025 - Dieser Witz trifft ins Schwarze

Wer mit einem lauten Lachen oder zumindest einem kleinen Schmunzeln in die Woche startet, schüttelt Stress ab und tankt neue Motivation für anstehende Aufgaben.

Du möchtest Dir jeden Tag ein Lächeln schenken, dann wirf auch einen Blick auf den Witz des Tages.

Witzige Sprüche und lustige Gags bereichern nicht nur den Alltag im Büro. Freche Pointen bringen ein wenig Sonnenschein und Leichtigkeit in die Woche.

Titelfoto: unsplash/ Marek Studzinski

Mehr zum Thema Witz der Woche: