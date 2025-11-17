Witz der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025 - Dieser Witz hat es in sich

Der kostenlose Witz der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen.

Der TAG24 Witz der Woche

"Die Scheidung kostet ja mehr als die Hochzeit!", jammert eine ehemüde Klientin beim Anwalt. Der tröstet sie: "Dafür haben Sie aber auch länger Freude daran."

Der Witz der Woche vom 17.11. bis 23.11.2025. © unsplash/ Marek Studzinski

