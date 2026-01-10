Sportler-Witze: Die 15 lustigsten Witze über Sport und Fitness
Hier ist Lachen ausdrücklich erlaubt. Sportler-Witze über Fußballer und Fitness-Fans sorgen für gute Laune - erst recht, wenn Sport-Muffel aufs Korn genommen werden. Dass man Training auch von der lustigen Seite betrachten kann, beweisen diese 15 Witze aus der Welt des Sports.
Lacher zu anderen Themen gibt's übrigens unter Witze.
Lustige Sportler-Witze zum Teilen
1. "Haben Sie ausgefallene Hobbys?"
"Ja, Joggen zum Beispiel. Das fällt bei mir öfters aus."
2. "Ich habe mir beim Joggen ein Bein gebrochen und musste drei Wochen liegen."
"Schrecklich. Ist denn niemand vorbeigekommen, um Dich aufzuheben?"
3. Chuck Norris hat laufen gelernt, bevor er krabbeln konnte.
4. Ein Boxer geht im Ring zu Boden und der Ringrichter zählt ihn aus. Schnell springt der Trainer zu dem Boxer und flüstert: "Stehe nicht vor acht auf!"
Der Boxer: "Okay, wie spät ist es denn jetzt?"
5. Katja zu ihrer Freundin bei einem Glas Wein: "Wusstest Du, dass unser Körper beim Öffnen einer Flasche Wein 14 Muskeln beansprucht?"
"Nein, wieso?"
"Für mich geht das schon als Sport durch."
Fitness-Witze: Wenn Training alle zum Lachen bringt
6. Wieso kann man eigentlich beim Biathlon Zweiter werden? Man hat doch ein Gewehr.
7. Kunde im Geschäft für Sportartikel: "Ich brauche unbedingt ein paar richtig gute Schienbeinschützer."
Verkäufer: "Gern, soll es für Fußball oder Hockey sein?"
"Weder noch, ich spiele Skat."
8. Welche Sportler reden am wenigsten?
Tennisspieler - Nach drei Sätzen ist Schluss.
9. Ein Sportler zum anderen: "Du, ich habe jetzt einen Golfsack."
"Das tut mir leid. Wenn ich daran denke, wie schmerzhaft schon ein Tennisarm ist ..."
10. Im Sportunterricht liegen die Kinder auf dem Rücken und fahren mit den Beinen Rad.
Der Lehrer zu Florian: "Warum machst Du denn nicht mit?"
"Ich fahre bergab."
Sportler-Witze für Jung und Alt: Die Top-5 der Redaktion
11. Ein Profi-Sportler liegt im Krankenhaus.
"Donnerwetter", murmelt der Arzt. "Sie haben 41 Grad Fieber."
Der Sportler: "Und wo liegt der Weltrekord?"
12. Beim Arzt: "Betreiben Sie irgendwelche gefährlichen Sportarten?"
"Manchmal widerspreche ich meiner Frau."
13. Was sagt der Trainer zu einem Gewichtheber, der verloren hat?
"Nimm es nicht so schwer!"
14. Es hat enorm geregnet und der Fußballplatz steht unter Wasser. Trotzdem soll angepfiffen werden.
Meint der eine Mannschaftsführer: "Ihr habt Anstoß, dafür spielen wir mit der Strömung!"
15. Ermahnt der Eishockeytrainer seine Mannschaft: "Jungs, spielt bitte nicht zu hitzig - denkt ans Eis!"
Training und Wettkampf haben immer auch eine lustige Seite. Diese top 15 Sportler-Witze trainieren auf jeden Fall die Bauchmuskulatur.
Titelfoto: unsplash/Alexander Red