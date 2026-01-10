Sportler-Witze: Die 15 lustigsten Witze über Sport und Fitness

Lacher zu anderen Themen gibt's übrigens unter Witze .

Hier ist Lachen ausdrücklich erlaubt. Sportler-Witze über Fußballer und Fitness-Fans sorgen für gute Laune - erst recht, wenn Sport-Muffel aufs Korn genommen werden. Dass man Training auch von der lustigen Seite betrachten kann, beweisen diese 15 Witze aus der Welt des Sports.

Lustige Sportler-Witze schenken Motivation. © unsplash/Alexander Red

1. "Haben Sie ausgefallene Hobbys?"

"Ja, Joggen zum Beispiel. Das fällt bei mir öfters aus."

2. "Ich habe mir beim Joggen ein Bein gebrochen und musste drei Wochen liegen."

"Schrecklich. Ist denn niemand vorbeigekommen, um Dich aufzuheben?"

3. Chuck Norris hat laufen gelernt, bevor er krabbeln konnte.

4. Ein Boxer geht im Ring zu Boden und der Ringrichter zählt ihn aus. Schnell springt der Trainer zu dem Boxer und flüstert: "Stehe nicht vor acht auf!"

Der Boxer: "Okay, wie spät ist es denn jetzt?"

5. Katja zu ihrer Freundin bei einem Glas Wein: "Wusstest Du, dass unser Körper beim Öffnen einer Flasche Wein 14 Muskeln beansprucht?"

"Nein, wieso?"

"Für mich geht das schon als Sport durch."