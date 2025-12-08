Witz der Woche vom 8.12. bis 14.12.2025 - Dieser Witz hat es in sich

Der kostenlose Witz der Woche vom 8.12. bis 14.12.2025 ➡️ Lustige Witze für Arbeit, Büro & Alltag mit Lachgarantie. | Jetzt auf TAG24.

Heute schon gelacht? Der Witz der Woche liefert genau die Prise Humor, die es braucht, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Der passende Witz zur passenden Zeit hilft, manches leichter zu nehmen. Gönne Dir noch mehr lustige Hunde-Witze.

Der TAG24 Witz der Woche

Im Bus spricht eine Frau einen Hundehalter an: "Können Sie bitte den Hund wegnehmen?" Mann: "Der tut nichts!" Frau: "Ich spüre schon die Flöhe am Bein!" Mann: "Komm her Bello, die Frau hat Flöhe!"

Lachen mit dem Witz der Woche vom 8.12. bis 14.12.2025. © 123rf/t4win

