23.05.2026 02:00 Witz des Tages vom 23.5.2026 - Crowdfunding

Dein kostenloser Witz des Tages vom Samstag, dem 23.5.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

"Stell Dir vor, meine Tochter will im Ausland Gesang studieren", erzählt Tina ihrer Nachbarin. "Und wer bezahlt ihr Studium?" "Unsere Hausbewohner haben zusammengelegt ..."

Witz des Tages am Samstag, dem 23.5.2026. © Foto: DALL E/TAG24

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