Kurze Geburtstagswitze: Humor, der sofort zündet
Kurze Geburtstagswitze sorgen immer für einen ordentlichen Lacher am Ehrentag. Wer nicht auf langweilige Glückwünsche steht, sondern lieber einen kurzen Witz statt unzähliger Worte sprechen lassen will, sollte sich diese 15 Witze gönnen.
Lustige kurze Geburtstagswitze für Jung und Alt
1. "Papa, krieg' ich heute mal zwei Stücke Kuchen?", fragt das Geburtstagskind Karl.
"Aber sicher, mein Kind. Komm, ich schneide Dein Stück noch mal durch."
2. Treffen sich zwei Kühe auf der Weide. Da fragt die eine: "Sag mal, warum schüttelst Du Dich so?"
Antwortet die andere: "Ich habe morgen Geburtstag und schlage schon mal die Sahne."
3. Chuck Norris feiert keinen Geburtstag. Sein Geburtstag feiert ihn.
4. Schimpft die Mutter mit ihrer Tochter: "Sitten sind das heute. Mit 16 schon einen Freund, aber den 30. Geburtstag der Mutter vergessen."
5. Als Herr Meier in die Küche kommt, sagt er gönnerhaft lächelnd zu seiner Frau: "Aber Schatz, an Deinem Geburtstag brauchst Du doch nicht abzuwaschen. Mach den Abwasch einfach morgen!"
Freche kurze Geburtstagswitze mit schwarzem Humor
6. Geburtstage sind gut. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die öfter Geburtstag feiern, länger leben.
7. Was freut sich und stinkt? Das Gefurztagskind
8. Was waren die letzten Worte des Chefs? "Tolles Geschenk - so ein Feuerzeug in Revolverform!"
9. Der Vater zum Sohn: "Herzlichen Glückwunsch zur Volljährigkeit, mein Sohn. Jetzt kannst Du bis zur Hochzeit machen, was Du willst."
10. Ich mag Geburtstage, aber ich denke, zu viele können Dich töten.
Lockere kurze Geburtstagswitze: Die Top-5 der Redaktion
11. Muss ich was mitbringen?
Nur gute Laune.
Hab dann abgesagt.
12. Ich wollte Dir schreiben, zum Geburtstag ein Gedicht, doch muss ich Dich leider enttäuschen, denn ich dichte nicht.
13. Solange Du noch keine Sonnenbrille zum Auspusten der Kerzen brauchst, bist Du nicht alt.
14. Warum ging der Luftballon kaputt? Aus Platzgründen.
15. "Es wird Tote geben!"
Ein Rechtschreibfehler, der dazu führte, dass damals niemand zu meinem 8. Geburtstag gekommen ist.
