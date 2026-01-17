Kurze Geburtstagswitze: Humor, der sofort zündet

Lacher zu anderen Themen gibt's übrigens unter Witze .

Kurze Geburtstagswitze sorgen immer für einen ordentlichen Lacher am Ehrentag. Wer nicht auf langweilige Glückwünsche steht, sondern lieber einen kurzen Witz statt unzähliger Worte sprechen lassen will, sollte sich diese 15 Witze gönnen.

Kurze Geburtstagswitze sorgen für die richtige Stimmung. © 123rf/qaseemzaidigraphics

1. "Papa, krieg' ich heute mal zwei Stücke Kuchen?", fragt das Geburtstagskind Karl.

"Aber sicher, mein Kind. Komm, ich schneide Dein Stück noch mal durch."

2. Treffen sich zwei Kühe auf der Weide. Da fragt die eine: "Sag mal, warum schüttelst Du Dich so?"

Antwortet die andere: "Ich habe morgen Geburtstag und schlage schon mal die Sahne."

3. Chuck Norris feiert keinen Geburtstag. Sein Geburtstag feiert ihn.

4. Schimpft die Mutter mit ihrer Tochter: "Sitten sind das heute. Mit 16 schon einen Freund, aber den 30. Geburtstag der Mutter vergessen."

5. Als Herr Meier in die Küche kommt, sagt er gönnerhaft lächelnd zu seiner Frau: "Aber Schatz, an Deinem Geburtstag brauchst Du doch nicht abzuwaschen. Mach den Abwasch einfach morgen!"