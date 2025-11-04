Schwerer Unfall fordert Todesopfer: Autofahrer stirbt im Krankenhaus

Werther - Am 15. Oktober ereignete sich auf der Bundesstraße 243 ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten. Für einen der vier Verletzten endete das Unglück tödlich.

Der 31-jährige Ford-Fahrer starb an den Folgen seiner Verletzungen. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag (4. November) mitteilte, überlebte ein 31 Jahre alter Autofahrer den Unfall nicht.

Der Mann war nach dem Crash mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Ford-Fahrers dramatisch, weshalb er am 1. November seinen Verletzungen erlag.

Der 31-Jährige hatte am 15. Oktober gegen 6 Uhr auf Höhe der Abfahrt Hochstedt einen Lkw überholen wollen.

Beim Überholvorgang wurde der Gegenverkehr allerdings nicht ausreichend beachtet, sodass der Ford mit einem Sattelzug zusammengestoßen war. Danach war das Fahrzeug seitlich gegen den zuvor überholten Laster geknallt. Die beiden Sattelzüge sowie der Ford wurden im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen.