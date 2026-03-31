"Absolute Katastrophe": Nach Beauty-Termin platzt Wollny-Tochter der Kragen
Hückelhoven - Eigentlich wollte Sarah-Jane Wollny (27) sich im Kosmetikstudio nur entspannt die Füße machen lassen. Doch was sie dabei erlebt hat, brachte die Influencerin ordentlich auf die Palme.
Statt gepflegter Füße gabs laut der 27-jährigen Schmerzen, schiefe Nägel und jede Menge Stress. "Mir wird beim Feilen die ganze Zeit wehgetan", berichtet sie wütend auf Instagram.
Wirklich gehört fühlte sie sich die "Temptation-Island VIP"-Kandidatin dabei aber offenbar nicht, wie sie betont. Stattdessen soll der Mitarbeiter die Behandlung irgendwann einfach abgebrochen haben.
"Der macht meine Füße nicht fertig. Ich sitze jetzt hier mit den Füßen im Wasser", erzählt sie fassungslos. Für die Reality-TV-Bekanntheit ein absolutes No-Go.
Auch bei der Hygiene schlägt sie Alarm. Ihr Vorwurf: Benutzte Utensilien seien nicht ordentlich desinfiziert, sondern direkt bei der nächsten Kundin weiterverwendet worden.
Ihr knallhartes Fazit: "Absolute Katastrophe, so macht man keine Füße."
Nach Nagel-Desaster: Fans retten Sarah-Janes Füße
Obwohl Sarah-Jane von einem regelrechten Chaos in dem Kosmetiksalon berichtet, war sie dort offenbar nicht zum ersten Mal Kundin.
In der Vergangenheit sei sie zwar nicht immer begeistert vom Umgang im Studio gewesen, mit der Arbeit aber meistens zufrieden. Dieses Mal sei aber alles komplett schiefgelaufen.
"Wenn ich euch zeige, wie meine Füße aussehen, das ist das Allerletzte. Lest euch, bevor ihr auf jeden Fall hierhin kommt, die Rezension bei Google durch", warnt sie ihre Follower.
Doch lange hält der Frust nicht an: Schon einen Tag später sitzt Sarah-Jane in einem neuen Nagelstudio und startet den nächsten Versuch – diesmal auf Empfehlung ihrer Follower. Und der scheint sich gelohnt zu haben.
"Eure Empfehlung war bombastisch", schwärmt sie im Anschluss und zeigt sich "super, super zufrieden". Vom ersten Studio kommt währenddessen noch eine Trotz-Reaktion: Dort wurde sie kurzerhand blockiert.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny