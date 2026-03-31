"Absolute Katastrophe": Nach Beauty-Termin platzt Wollny-Tochter der Kragen

Hückelhoven - Eigentlich wollte Sarah-Jane Wollny (27) sich im Kosmetikstudio nur entspannt die Füße machen lassen. Doch was sie dabei erlebt hat, brachte die Influencerin ordentlich auf die Palme.

Für Sarah-Jane Wollny (27) sollten Hygiene und sauberes Arbeiten in Nagelstudios an erster Stelle stehen. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

Statt gepflegter Füße gabs laut der 27-jährigen Schmerzen, schiefe Nägel und jede Menge Stress. "Mir wird beim Feilen die ganze Zeit wehgetan", berichtet sie wütend auf Instagram.

Wirklich gehört fühlte sie sich die "Temptation-Island VIP"-Kandidatin dabei aber offenbar nicht, wie sie betont. Stattdessen soll der Mitarbeiter die Behandlung irgendwann einfach abgebrochen haben.

"Der macht meine Füße nicht fertig. Ich sitze jetzt hier mit den Füßen im Wasser", erzählt sie fassungslos. Für die Reality-TV-Bekanntheit ein absolutes No-Go.

Auch bei der Hygiene schlägt sie Alarm. Ihr Vorwurf: Benutzte Utensilien seien nicht ordentlich desinfiziert, sondern direkt bei der nächsten Kundin weiterverwendet worden.

Ihr knallhartes Fazit: "Absolute Katastrophe, so macht man keine Füße."