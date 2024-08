"Affe auf Bike" über Reisen in den USA: "Vor mir wurde ein Mann erschossen!"

Timmersiek - Ann-Kathrin Bendixen alias " Affe auf Bike " (24) hat durch ihren Job als Reise-Bloggerin schon viel von der Welt gesehen. Ihre Erfahrungen und Einschätzungen gibt sie dabei natürlich an ihre Follower weiter, auch wenn es um die Frage der Sicherheit in bestimmten Länder geht. Mit einer Aussage über die USA schockierte sie jetzt auf Instagram.

Auf Instagram nimmt Ann-Kathrin Bendixen alias "Affe auf Bike" (24) ihre Follower stets bei ihren Reisen mit. © Montage: Instagram/affe_auf_bike

"Ich liebe die USA! Trotzdem habe ich gerade im Süden viel erlebt. Die Menschen haben Waffen, viele Tode passieren", leitete die diesjährige "Let's Dance"-Teilnehmerin ihre ausführliche Antwort auf die Frage einer Followerin ein, wie sicher denn Nordamerika sei.

In Miami sei sie sogar selbst Zeugin eines schrecklichen Vorfalls geworden: "Ein Mann wurde 30 Meter vor mir erschossen", erzählte sie am Freitag in ihrer Instagram-Story.

Und damit nicht genug: "Waffen wurden auf mich gerichtet, und auch die Gesetze sind manchmal schwer zu verstehen. So darfst du auf deinem Grundstück jemanden erschießen, aber nicht anschießen."

Was die Bildung einiger Menschen angehe, wolle die 24-Jährige gar nicht erst anfangen. "Auch herrschen dort extrem starke Meinungen. Im Norden so anders als im Süden. Die Menschen dort, sind so unterschiedlich, dass man manchmal Angst vor Konflikten haben kann."

Damals dokumentierte die gebürtige Schleswig-Holsteinerin ihre USA-Reise auch auf YouTube.