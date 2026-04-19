Als Ute "Helmut" treffen soll, ist sie völlig fassungslos: "Hatte Tränen in den Augen"
Köln - Bei "First Dates" wird es selten romantisch: Ute (61) ahnt nicht, dass sie ihren Date-Partner bereits kennt.
Denn was die ehemalige Sachbearbeiterin nicht ahnt: Ausgerechnet ihr Bekannter Detlef (64) hat sich auf die 61-Jährige beworben. Kennengelernt haben sich die beiden im Ägypten-Urlaub mit gemeinsamen Freunden, bei dem sie sich damals auf Anhieb verstanden.
Damit die Überraschung perfekt wird, schickt Star-Koch Roland Trettl (54) Ute zunächst in die falsche Richtung. Er erzählt ihr, sie werde heute auf einen Mann namens Helmut treffen.
Mit diesem Gedanken setzt sich Ute an die Bar und kann es kaum glauben, als plötzlich Detlef mit roten Rosen das Restaurant betritt. "Ich hatte Tränen in den Augen", schwärmt sie später.
Es folgt eine herzliche Umarmung, viel Lachen und spürbare Erleichterung. "Die Chemie zwischen uns beiden war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe", verrät Ute. Auch sie hat für Detlef längst Gefühle entwickelt.
Doch kann dieses märchenhafte First Date noch besser werden?
"First Dates": Detlef schmiedet schon Pläne fürs zweite Treffen
Beim Essen schwelgen Ute und Detlef in Erinnerungen an ihren gemeinsamen Urlaub am Roten Meer vor zwei Jahren. "Diesen einen Abend vergesse ich einfach nicht, wir hatten so viel Spaß. Und jetzt sitzen wir hier zusammen", sagt Ute gerührt.
Auch in der Fotobox gibt es einiges zu lachen: Mit Krönchen auf dem Kopf fühlt sich Ute wie Detlefs "Königin", während er liebevoll den Arm um sie legt.
Damit aus dem Urlaubsflirt in Ägypten jetzt vielleicht ein Happy End in Köln wird, hat Detlef schon einen Plan: Nach dem Date möchte er mit Ute noch weiterziehen und ihr ganz in Ruhe sagen, was er wirklich für sie empfindet. Für ihn ist klar: Sie ist "eine richtig tolle Frau" und das Date etwas ganz Besonderes.
Das dürfte Ute freuen, denn auch sie ist begeistert: "Das Date war lustig, ich hatte richtig Spaß […] er hat wirklich alles richtig gemacht."
Am Ende sind sich beide einig: Ein zweites Treffen muss her. "Natürlich will ich ein zweites Date, blöde Frage", sagt Ute lachend. Es folgt eine innige Umarmung.
Die neue Folge "First Dates – ein Tisch für zwei" läuft am Montag um 18 Uhr bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+