19.04.2026 06:00 Selbstverliebt, mürrisch – und doch sensibel! TV-Arzt Patrick Heyn über Dr. Heckmann

"Praxis mit Meerblick" feiert Jubiläum! Seit dem Pilotfilm 2016 ist Patrick Heyn (55) als Dr. Heckmann fester Bestandteil der ARD-Reihe.

Von Madita Eggers

Hamburg - "Praxis mit Meerblick" feiert Jubiläum! Seit dem Pilotfilm 2016 ist Patrick Heyn (55) als Dr. Heckmann fester Bestandteil der ARD-Reihe. Aus zunächst drei Filmen pro Jahr wurde eine der erfolgreichsten 90-Minuten-Reihen Deutschlands – aktuell läuft seit Anfang April die fünfte Staffel mit sechs Folgen. "Es sind abgeschlossene Geschichten, die gleichzeitig übergreifende Handlungsstränge weitererzählen und genau das macht den Reiz aus", betonte der Schauspieler im TAG24-Interview.

Seit zehn Jahren spielt Patrick Heyn (55) den Chefarzt Dr. Heckmann: "Er ist wirklich schräg, hat sein Herz am rechten Fleck, steht sich aber oft selbst im Weg, geht menschlich komplizierte Umwege und wird von seinen Ambitionen fehlgeleitet. Gleichzeitig ist er ein begnadeter Mediziner mit einem sehr weichen Kern." © ARD Degeto Film/Arnim Thomaß TAG24: Herr Heyn, wie ist es für Sie, seit zehn Jahren die Rolle des Dr. Heckmann zu spielen? Heyn: So lange eine Figur zu spielen, hat einen großen Vorteil: Die Autor:innen können über die Zeit beobachten, wie sich die Figur entwickelt – was ich aus ihrer Sicht beigetragen habe, was ich vielleicht noch ergänzt habe – und darauf wird dann wieder reagiert. Über die Jahre sind so für meine Figur schöne Entwicklungen entstanden, die manchmal aus dem Drehen selbst geboren wurden. TAG24: Ich höre daraus, dass Sie für jede neue Entwicklung von Dr. Heckmann offen sind? Unterhaltung Trash-Queen wird Direktorin: Désirée Nick bildet Reality-TV-Nachwuchs aus Heyn: Ich freue mich immer wieder, wenn ich die neuen Bücher lese und kleine Skurrilitäten entdecke. Gerade ein Dr. Heckmann wird dabei nie langweilig. Es ist ein Geschenk, dieses Spannungsfeld zwischen dem manchmal mürrischen und meistens selbstverliebten Antagonisten für die Heldin und gleichzeitig dem feinfühligen Menschen zu spielen. Wir finden immer wieder neue Facetten, die man vorher nicht vermutet hätte, [...] und genau das macht den Spaß aus. TAG24: Haben Sie ein Beispiel für eine dieser Skurrilitäten? Heyn: Schwer, eine Sache zu benennen. Manchmal entstehen im Spiel auch fast schon slapstickartige Momente oder Überschwang, Selbstverliebtheit, die ich einbringe. Manches wird zurückgepfiffen, manches übernommen. Es ist viel Intuition. Aber ich versuche immer, die Balance zu halten zwischen Glaubwürdigkeit und Seriosität der Figur, gleichzeitig aber die menschlichen Möglichkeiten auszutesten.

TV-Arzt Patrick Heyn: "Ich bin am Set tatsächlich wahnsinnig pingelig!"

Wird Patrick Heyn (hier mit Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn, 54, als Nora Kaminski) als TV-Arzt auch mal um Rat gefragt? "Das kommt glücklicherweise nicht vor. Und ich würde mir auch niemals anmaßen, medizinische Ratschläge zu geben. Dafür ist mein Wissen viel zu oberflächlich". © ARD Degeto Film/Arnim Thomaß TAG24: In erster Linie ist Dr. Heckmann ja Arzt. Sie haben nicht nur schon viele Arztrollen gespielt (u. a. "Mord mit Aussicht"), sondern sogar selbst einmal Medizin studiert. Heyn: Ich habe wirklich zwei Semester Medizin in Frankfurt studiert. Ein Semester hat man mich tatsächlich in der Uni gesehen, im zweiten stand ich mehr auf der Theaterbühne. Da hatte sich mein Fokus schon verschoben. Ich kenne aber viele Kolleg:innen, die im Medizinstudium weitergekommen sind. TAG24: Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang zwischen Schauspiel und Medizin? Unterhaltung Kleopatra-Ausstellung feiert Premiere: "Wollen ihr Image als Sexsymbol korrigieren" Heyn: Ja, und für mich ist das naheliegend: Als Schauspieler ist man ständig auf der Suche nach dem Kern des Menschen, danach, wie Menschen funktionieren. Und viele Mediziner:innen haben eine ähnliche Motivation: eine große Neugier auf den Menschen und seine Vielfalt. Dass an mich immer wieder Arzt-Rollen herangetragen wurden, ist aber tatsächlich Zufall. TAG24: Muss man sich als TV-Arzt immer wieder neu auf seine Rolle vorbereiten? Heyn: Ich bin am Set tatsächlich wahnsinnig pingelig, wenn es um medizinische Abläufe, Zusammenhänge oder um Fachbegriffe geht. Ich will das dann immer alles genau wissen und zweitens höllisch aufpassen, dass ich mir keine Schnitzer leiste. Mein Schwiegervater ist Arzt. Auch kleine Details müssen stimmen – von Bewegungen bis hin zur richtigen Verwendung von Fachsprache, da kann man viel falsch machen. Mann muss aber auch sagen, dass unsere Autor:innen da schon sehr gut recherchieren. Zusätzlich haben wir am Set medizinische Fachberater:innen, die uns die Abläufe zeigen. TAG24: Tragen Sie den Dr. Heckmann manchmal auch in Ihren Alltag? Heyn: Ja, ein bisschen schon. Zumindest habe ich einen Hang zu allem Medizinischen, man könnte es fast als Besserwisserei bezeichnen (lacht). Gerade in bestimmten Situationen merke ich, dass ich mich intensiver damit befasse. Bei eigenen Arztbesuchen passiert es mir tatsächlich schon mal, dass ich beim Arzt ganz nonchalant von einer "Fibulafraktur" [Wadenbruch] spreche. Dann kommt oft die Rückfrage: 'Entschuldigung, sind Sie Kollege?' Aber das liegt einfach daran, dass mir diese Begriffe durch die Arbeit so geläufig geworden sind. Da steckt keine Absicht dahinter.

Am heutigen Freitag läuft die zweite Folge ("Der Dickkopf") der aktuellen Staffel von "Praxis mit Meerblick" in der ARD, in der Dr. Heckmann und Michael Kubatsky (Michael Kind, r.) unter anderem die Teams für ein Sportturnier auslosen. © ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

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