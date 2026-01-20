"Bauer sucht Frau"-Paar: Nächster Stopp "Das Sommerhaus"?

Köln - Pauline Bieri (25) und Christopher Krebs (31), das Traumpaar aus " Bauer sucht Frau " 2025, planen schon ihre Zukunft - und die könnte erneut im TV stattfinden.

Pauline Bieri (25) und Christopher Krebs (31) lernten sich bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. (Archivfoto) © RTL / Stefan Gregorowius

In einem Promiflash-Interview haben die beiden verraten, in welchen Formaten sie sich künftig sehen könnten.

Für Pauline ist klar: Sie würde gern süße Leckereien zaubern, und zwar vor Publikum. "Das große Backen" wäre für sie das absolute Traumformat, weil sie ohnehin jede Woche mit Leidenschaft in der Küche steht.

Bauer Christopher dagegen hat eher Lust auf etwas mehr Action. Er kann sich gut vorstellen, seine Kochkünste in einer Grillshow gegen Starkoch Steffen Henssler (53) unter Beweis zu stellen.

Auch das "Sommerhaus der Stars" ist für ihn nicht ausgeschlossen, gemeinsam mit Pauline könnte er sich dort durchaus sehen.

Dem Hobbybauer aus Brandenburg hat die Zeit vor der Kamera bei "Bauer sucht Frau" gut gefallen. Jetzt ist er offen für neue Projekte und wäre möglichen Angeboten nicht abgeneigt.