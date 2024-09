Bauerfeinds erste "Superduper Show": Kinder lassen Kaulitz & Co. neue TV-Formate umsetzen

Premierengast Wigald Boning (57, v.l.) sucht mit Annette Frier (50), Moderatorin Katrin Bauerfeind (42), Edin Hasanovic (32), Tom und Bill Kaulitz (35) sowie einigen Kindern die nächste "Superduper Show". © Joyn/Willi Weber

Das Konzept zur "Superduper Show" ist schnell erklärt: Kinder haben eine Idee zu einem eigenen Fernsehformat – und das Sendungs-Ensemble aus berühmten Namen soll es umsetzen.

Dieses besteht aus den Schauspielern Annette Frier (50) und Edin Hasanovic (32) und Deutschland berühmtesten Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (35).

Außerdem gesellt sich in jeder Sendung ein weiterer Promi-Gast hinzu. Zur Premiere kommt Comedian und Badesee-Influencer Wigald Boning (57).

Das Motto der Sendung: Von Kindern inspiriert. Von Prominenten inszeniert. "Als Vater weiß ich, dass Kinder mitunter die besten Ideen haben, wenn es um Entertainment geht", sieht Boning durchaus Potenzial in der Sendung. "Schluss mit den Niederungen des Erwachsenseins."

Zusammen mit Phil (11) kreiert er das Format "Hoppla! Was ist das denn?". Und was das genau ist, erfahren wir erst zur Premiere. Aber: "Wir haben eine originelle Show ausgeheckt, die ich mir als Zuschauer selbst gerne anschauen würde. Und ich bin ziemlich wählerisch", kündigt Boning an.