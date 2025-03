"Best of Musicals": Alexander Klaws moderiert neue Konzertreihe

Hamburg - Das Hamburger Unternehmen "Stage Entertainment" feiert am 26. April runden Geburtstag. Zum Jubiläum wurde die Konzertreihe "Best of Musicals Live in Concert" mit Songs und Emotionen aus 25 Jahren Musical-Geschichte entwickelt. Moderiert werden die acht geplanten Gala-Abende im Stage Theater Neue Flora vom ehemaligen Tarzan-Darsteller Alexander Klaws (41), der sich bei der Pressekonferenz am Dienstag jedoch krankheitsbedingt entschuldigen ließ.

Eine weitere Besonderheit, da das Orchester ansonsten bekannterweise im Graben sitzt. "So können wir aus allen Vollen schöpfen und ein tolles Repertoire bieten", so Schauz.

Es sei keine einfache Aufgabe gewesen, aus 52 Produktionen und 119 Premieren in 25 Jahren Stage-Musical-Geschichte eine 'Best-of'-Song-Auswahl zu treffen, so Linhof.

Kristina Love (35, r.) zusammen mit Tina Turner (†83) bei der Premiere des Musicals "Tina - Das Tina Turner Musical" 2019 im Stage Operettenhaus. © Georg Wendt/dpa

Zu den sieben Musical-Darstellenden zählen neben Alexander Klaws, der den Angaben zufolge nicht nur moderieren, sondern auch singen wird, Philipp Büttner, Judith Caspari, Mathias Edenborn, Willemijn Verkaik sowie Kristina Love und Gino Emnes.

Letzterer war vor 24 Jahren der allererste Simba bei der Premiere von "Der König der Löwen" in Hamburg. "Die Fähre ging damals nur einmal die Stunde, wenn man die verpasst hatte, musste man ein Taxi nehmen, um rechtzeitig zur Probe zu kommen", erinnert sich Emnes, der seither in vielen Rollen wie zuletzt als Aaron Burr in "Hamilton" überzeugte.

"Es ist schön, durch die Konzertreihe die Möglichkeit zu haben, mit Distanz auf meine Karriere zurückzublicken", so der 48-Jährige gegenüber TAG24. "Wenn man mittendrin steckt, ist man nur dabei, Jobs und Auditions zu kriegen. So sehe ich es als Geschenk, was ich alles in den letzten Jahren erleben durfte."

Kristina Love (35), die ab 2019 Tina Turner (†83) im gleichnamigen Musical verkörperte und den US-Star im Rahmen der Deutschlandpremiere auch treffen durfte, erinnert sich gegenüber TAG24 an ein Gespräch mit dem Superstar: "Sie hat mir erzählt, dass sie jedes Lied anders gesungen hat als den Tag vorher: 'Bring deinen Alltag in die Show. Das bereichert deine Performance.'"

Diesen Ratschlag will Love auch bei "Best of Musicals Live in Concert" beherzigen und in jedem Lied - egal, ob sie es bereits einmal in einer Rolle gesungen hat oder nicht - etwas Neues finden.

Termine und Tickets unter stage-entertainment.de.