Nova Meierhenrich wird emotional: "Wünsche viel Kraft für diesen Abschied"

Hamburg/Köln - Am Donnerstag wurde bekannt: RTL muss sparen und stellt deshalb gleich mehrere TV-Klassiker ein. Darunter auch die Promi- und Lifestyle-Sendung "Prominent", die mit dem Sender VOX zur RTL-Gruppe gehört.

Nova Meierhenrich (52) stimmt emotionale Töne an. (Archivbild) © Tobias Hase/dpa

Zuletzt war Laura Dahm (39) Moderatorin der Show. Doch auch Nova Meierhenrich (52) stand von Dezember 2017 bis Oktober 2018 für die Show vor der Kamera und führte durch die Sendung.

Sichtlich betroffen von den RTL-Neuigkeiten, stimmt die 52-Jährige auf Instagram nun emotionale Töne an: "Am Sonntag läuft die letzte Sendung, ich wünsche euch ganz viel Kraft für diesen Abschied. Auch ich habe schon einige hinter mir und weiß, wie emotional solche Tage sind. Danke für die tolle Zeit mit euch!" und bezieht sich damit vor allem auch auf ihre damaligen Kollegen.

"Es war ein Riesenspaß, diese Sendung moderieren zu dürfen. Und ihr, die ihr dieses Abenteuer mit mir zusammen gestemmt habt, alle aus der Technik, aus der Redaktion und in allen anderen Bereichen, seid die wahren Helden dieser Formate", so die Moderatorin weiter.

Die aktuelle Situation nutzt die Moderatorin für einen Rückblick und teilt zu ihren emotionalen Worten einige Schnappschüsse aus ihrer Zeit bei "Prominent" vor der Kamera.