Nova Meierhenrich wird emotional: "Wünsche viel Kraft für diesen Abschied"
Hamburg/Köln - Am Donnerstag wurde bekannt: RTL muss sparen und stellt deshalb gleich mehrere TV-Klassiker ein. Darunter auch die Promi- und Lifestyle-Sendung "Prominent", die mit dem Sender VOX zur RTL-Gruppe gehört.
Zuletzt war Laura Dahm (39) Moderatorin der Show. Doch auch Nova Meierhenrich (52) stand von Dezember 2017 bis Oktober 2018 für die Show vor der Kamera und führte durch die Sendung.
Sichtlich betroffen von den RTL-Neuigkeiten, stimmt die 52-Jährige auf Instagram nun emotionale Töne an: "Am Sonntag läuft die letzte Sendung, ich wünsche euch ganz viel Kraft für diesen Abschied. Auch ich habe schon einige hinter mir und weiß, wie emotional solche Tage sind. Danke für die tolle Zeit mit euch!" und bezieht sich damit vor allem auch auf ihre damaligen Kollegen.
"Es war ein Riesenspaß, diese Sendung moderieren zu dürfen. Und ihr, die ihr dieses Abenteuer mit mir zusammen gestemmt habt, alle aus der Technik, aus der Redaktion und in allen anderen Bereichen, seid die wahren Helden dieser Formate", so die Moderatorin weiter.
Die aktuelle Situation nutzt die Moderatorin für einen Rückblick und teilt zu ihren emotionalen Worten einige Schnappschüsse aus ihrer Zeit bei "Prominent" vor der Kamera.
Nova Meierhenrich bedankt sich für die Zeit bei "Prominent"
Neben Meierhenrich moderierten unter anderem auch Nina Bott (48) und Amira Aly (33) die Sendung. Dass die Show nun eingestellt wird, habe jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Menschen vor der Kamera.
"Sondern vor allen Dingen die großartigen Teams hinter der Kamera. Ohne sie würde einfach gar nichts laufen und wir würden im Dunkeln stehen", schreibt die 52-Jährige weiter. Meierhenrich zeigt sich dankbar.
"Ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch einmal Danke zu sagen! Ohne euch würde es all diese Sendungen nicht geben. Und ich hoffe sehr, dass alle von euch ganz bald wieder ein neues Arbeits-Zuhause finden!", so die Moderatorin abschließend.
Titelfoto: Tobias Hase/dpa