Mit 58 Jahren: Miniatur Wunderland-Gründer wird zum sechsten Mal Vater!
Hamburg - Er ist der Mann, der Millionen Besucher jährlich aus aller Welt nach Hamburg bringt: Miniatur Wunderland-Gründer Frederik "Freddy" Braun (58) hat mit seinem Bruder Gerrit (58) die beliebteste Touristen-Attraktion Deutschlands erschaffen. Jetzt wird die Wunderland-Familie noch größer: Denn Freddy wird wieder Papa!
Seine Frau Johanna (39) ist bereits im fünften Monat schwanger. Die beiden werden damit zum sechsten Mal Eltern.
"Ich bin total glücklich, ich habe mir immer noch mal ein Mädchen gewünscht. Wir haben ja bereits fünf Kinder, als Erstes ein Mädchen, dann kamen vier Jungs hinterher!", so Braun im Gespräch mit BILD.
"Ich freue mich wahnsinnig. Bald haben wir zwei Prinzessinnen und vier Brüder, die sich um sie kümmern", erklärt der Unternehmer stolz.
Wann der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken soll? "Ich bin in der 18. Woche. Es wird ein Sommerbaby und macht unsere große Familie dann komplett", erklärt Ehefrau Johanna voller Vorfreude.
Miniatur Wunderland-Gründer hat bereits Pläne für den Baby-Namen
Zu Hause warten bereits: die 11-jährigen Zwillinge (Junge und Mädchen), dazu die drei Söhne im Alter von 10, 5 und 2. Und auch die Geburtspläne stehen schon: Wie alle Geschwister soll auch der neue Familienzuwachs im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf zur Welt kommen.
Davor gönnt sich das Paar aber noch eine kurze Auszeit: Ein romantisches Wochenende zu zweit auf Sylt ist geplant.
Bleibt nur noch die Frage aller Fragen: Wie soll der Mini-Braun heißen? "So weit sind wir noch nicht …", beichtet Johanna. Doch der Vater der Kinder ist besser vorbereitet: "Aus den Erfahrungen der letzten vier Schwangerschaften, einmal bekamen wir ja Zwillinge, haben wir noch die Listen unserer Wunschnamen, die wir uns immer gemacht haben."
"Die sind wir schon mal durchgegangen und haben zwei, drei Namen durchgestrichen. Aber es sind zum Glück noch einige übrig", erklärt der 58-Jährige weiter.
Und als wäre das nicht schon alles aufregend genug, feiert das Miniatur Wunderland 2026 sein 25-jähriges Jubiläum und bekommt den neuen Kontinent-Abschnitt Südamerika. "Bei uns wird es nie langweilig", bringt es der Familienvater abschließend auf den Punkt.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa