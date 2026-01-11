Mit 58 Jahren: Miniatur Wunderland-Gründer wird zum sechsten Mal Vater!

Miniatur Wunderland-Gründer Frederik "Freddy" Braun (58) wird zum sechsten Mal Vater.

Von Jana Steger

Hamburg - Er ist der Mann, der Millionen Besucher jährlich aus aller Welt nach Hamburg bringt: Miniatur Wunderland-Gründer Frederik "Freddy" Braun (58) hat mit seinem Bruder Gerrit (58) die beliebteste Touristen-Attraktion Deutschlands erschaffen. Jetzt wird die Wunderland-Familie noch größer: Denn Freddy wird wieder Papa!



Gemeinsam mit seinem Bruder Gerrit Braun (58, l.)hat Frederik "Freddy" Braun (58, r.) das Miniatur Wunderland in Hamburg gegründet. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa Seine Frau Johanna (39) ist bereits im fünften Monat schwanger. Die beiden werden damit zum sechsten Mal Eltern. "Ich bin total glücklich, ich habe mir immer noch mal ein Mädchen gewünscht. Wir haben ja bereits fünf Kinder, als Erstes ein Mädchen, dann kamen vier Jungs hinterher!", so Braun im Gespräch mit BILD. "Ich freue mich wahnsinnig. Bald haben wir zwei Prinzessinnen und vier Brüder, die sich um sie kümmern", erklärt der Unternehmer stolz. Unterhaltung "No-Go!" Erster Dschungel-Krach macht sich noch vor Einzug breit Wann der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken soll? "Ich bin in der 18. Woche. Es wird ein Sommerbaby und macht unsere große Familie dann komplett", erklärt Ehefrau Johanna voller Vorfreude.

Miniatur Wunderland-Gründer hat bereits Pläne für den Baby-Namen