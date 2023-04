Brot-Parfüm von Aldi, McFlurry-Duschgel, "Nettoflix" - Augen auf in den sozialen Medien!

Wer am heutigen Samstag durch die sozialen Medien scrollt, der dürfte auf zahlreiche mal mehr, mal weniger lustige Schlagzeilen und Posts stoßen.

Von Niklas Perband

Netz - Immer ans Datum denken! Wer am heutigen Samstag durch die sozialen Medien scrollt, der dürfte auf zahlreiche mal mehr, mal weniger lustige Schlagzeilen und Posts stoßen. Viele Firmen nehmen den 1. April zum Anlass, um sich einen Aprilscherz zu erlauben. Erstaunlich: Auch in diesem Jahr fielen wieder zahlreiche User auf die Gags von Aldi, McDonald's und Co. rein.

Brot-Parfüm von Aldi oder doch lieber ein McFlurry-Duschgel - was darf es heute (1. April!!) sein? © Fotomontage: Screenshot/Instagram/aldinord, Screenshot/Instagram/mcdonaldsde Der extrovertierte Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance (34) spielte gleich in zwei Scherzen eine Rolle! Aldi hatte den gebürtigen Oldenburger schon vor einigen Wochen für eine verrückte Brot-Werbung eingespannt. Nun nahm der Discounter den 1. April als Anlass, um so zu tun, als würde man tatsächlich ein eigenes Parfüm rausbringen: "Wir haben tief in den Ofen gegriffen, um euch den Geruch zu bieten, den ihr so liebt: der nach frischem Brot!", witzelte Aldi auf Instagram. Das "Backfrisch"-Eau de Parfum sei ab Dienstag in limitierter Auflage erhältlich. Glaubt man den Kommentaren, hätte sich so manch einer gewünscht, das Ganze sei kein Aprilscherz: "Warum spielt ihr so mit meinen Gefühlen? Hätte direkt 5 Stück mitgenommen" und "Warum muss sowas ein Aprilscherz sein. Wäre doch richtig geil sowas", war dort zu lesen. Unterhaltung Mutter mit 68! Spanische Schauspielerin Ana Obregón freut sich über Nachwuchs Auch für McDonald's war Jeremy Fragrance im Einsatz: Auf der deutschen Instagram-Seite der Fast-Food-Kette hält er oberkörperfrei ein McFlurry-Duschgel in den Händen. "Geil, geil, geil, geil", findet der 34-Jährige in einem kurzen Clip. "Es riecht sehr gut, es riecht wie Minze, wie geile Zahnpasta - es ist Hammer!" Ratlosigkeit in den Kommentaren: "Fake. Es gibt gar kein Shampoo", stellte ein User humorlos fest. Viele andere schrieben, es sei bei ihnen "nicht verfügbar". Warum bloß....

Aldi Nord stellt neues "Backfrisch"-Parfüm vor

Jeremy Fragrance wirbt für McFlurry-Duschgel

Nettoflix macht Netflix und Co. Konkurrenz

Streetsoccer statt Bundesliga: Schalke witzelt über Stadion-Rasen

Aus gutem Grund: Edeka spart sich Aprilscherze