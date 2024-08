Christina Grass verrät brisantes Detail: Setzt ihr Ex sie vor die Tür?

Aber nicht nur psychisch muss Christina momentan einiges aushalten. Auch physisch steht der 36-Jährigen in naher Zukunft einiges bevor. Denn: Sie zieht aus dem selbst umgebauten Haus aus!

Die schlug am Wochenende zum wiederholten Male deutlich nachdenklichere Worte an. "Manchmal geht es mir richtig gut und dann kommt ein Tag wie gestern und es reißt einen komplett raus", gesteht die Influencerin.

Inzwischen nimmt sich Marco via Instagram selbst aufs Korn , schreibt immer wieder von "Marco 35, wieder Single..." - seiner Ex-Freundin dürfte das überhaupt nicht gefallen.

Fünf Jahre lang gingen Marco Cerullo und Christina durch dick und dünn, dachten zwischenzeitlich sogar über Nachwuchs nach. © Imago / Eibner

Zur Erinnerung: Gemeinsam mit Marco kaufte Christina im Vorjahres-Sommer ein Schnäppchenhaus, war damit sogar auf RTLZwei zu sehen.

Jetzt die Rolle rückwärts und der Auszug aus dem Eigenheim. Ob sich Ibiza-Urlauber Marco das Haus unter den Nagel reißt oder es sogar verkauft wird, ist derzeit noch unklar.

Ihren Ruhepol findet die einstige Kandidatin von "Bachelor in Paradise" künftig also nicht mehr in ihren aufgebauten vier Wänden, sondern vielmehr woanders.

"Ich bin so unfassbar dankbar, eine so tolle Familie und Freunde zu haben", stellte sie klar.

Die letzten Verbindungen zu ihrem Ex kappte der inzwischen selbst. Nachdem er lange Zeit für Christinas Stiefvater gearbeitet hatte, zog Marco jüngst die Reißleine und reichte die Kündigung ein.

"Für mich hat sich das Ganze einfach nicht mehr richtig angefüllt deswegen habe ich den Entschluss getroffen, dort zu kündigen."