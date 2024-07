Nach Trennung von Christina Grass: Marco Cerullo zieht weiteren Schlussstrich

Denn bislang hatte Marco - neben vereinzelten Auftritten vor der TV-Kamera - für Christinas Stiefvater gearbeitet, was sich nun, nach der Trennung der beiden, "einfach nicht mehr richtig" für den Reality-TV-Teilnehmer angefühlt habe.

So hatte der gelernte Fahrzeuglackierer ein neues Reel auf seinem Kanal geteilt, in dem er seiner Community mit vielsagender Miene offenbarte: "Ich habe gerade meinen Job gekündigt!"

Nachdem der einstige "Bachelor in Paradise"-Kandidat Anfang Juli das endgültige Liebes-Aus mit seiner Christina offiziell gemacht hatte, meldete sich der 35-Jährige am Dienstag mit weiteren überraschenden Neuigkeiten bei seinen rund 140.000 Instagram-Anhängern.

Das Jahr 2024 steckt für Marco voller Veränderungen. Anscheinend hört der 35-Jährige dabei ausschließlich auf sein Herz. © Instagram/marcocerullo_official

Einen konkreten Plan hat Marco nach seiner Kündigung anscheinend noch nicht geschmiedet, denn weiter offenbarte er seinen Followern, dass er aktuell noch nicht wisse, ob seine Entscheidung wirklich richtig war.

"Wo mich der Weg jetzt hinführen wird, weiß ich auch noch nicht", erklärte der 35-Jährige. "Natürlich habe ich für mich ein paar Ziele überlegt, aber welchen Weg ich gehen werde, schauen wir mal."

Seinen Job an den Nagel zu hängen, schien für Marco in jedem Fall eine Herzensentscheidung gewesen zu sein. Der Ex-"Bachelorette"-Kandidat hatte seinen neuesten Beitrag nämlich unter anderem mit den Hashtags "Neuanfang" und "Aufs Herz hören" versehen.

Wo es den Neu-Single jetzt hinziehen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Seine Fans wird Marco aber mit Sicherheit auf dem Laufenden halten!