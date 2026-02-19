Erst gestrichen, jetzt zurück: RTL+ lässt Bombe um "Reality Awards" platzen
Köln - Nach einer Pause im vergangenen Jahr steht nun fest: Am 16. April 2026 werden "Die Reality Awards" erneut verliehen. Die Preisverleihung rund um das deutsche Reality-TV kehrt auf RTL+ zurück.
Wie der Kölner Sender offiziell bekannt gibt, soll im Frühjahr erneut ausgezeichnet werden, "was die Szene bewegte, überraschte und für Gesprächsstoff sorgte".
Damit rückt das Format wieder die prägendsten Momente und Persönlichkeiten des Reality-Jahres in den Fokus.
2024 feierte das Event erstmals Premiere, inszeniert als große Live-Show mit rotem Teppich und aufwendiger Produktion durch RTL Studios.
Umso überraschender war die Entscheidung im Folgejahr, das Großereignis schon wieder auf Eis zu legen. Gründe dafür wurden nicht genannt, auch eine mögliche Neuauflage blieb zunächst offen.
Nun ist die Fortsetzung offiziell. RTL+ vergibt "Die Reality Awards" 2026 zum zweiten Mal und Reality-Fans können hautnah dabei sein.
"Reality Awards" 2026: So könnt Ihr live dabei sein
Bei der Erstausgabe konnten Fans in insgesamt zwölf Kategorien abstimmen, wer in der Reality-Welt ganz vorne liegt. Ausgezeichnet wurden unter anderem Momente wie "Sexytime des Jahres", "Beef des Jahres" oder "Faker des Jahres".
Auch bei der Neuauflage werden wieder zahlreiche bekannte Persönlichkeiten der Szene erwartet, die auf einen der begehrten Publikumspreise hoffen dürfen.
Zu den großen Gewinnern im Jahr 2024 zählten Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29, inzwischen Heiter). Das Paar wurde gleich doppelt ausgezeichnet, als beliebteste Reality-Stars sowie für die "Lovestory des Jahres".
Durch den Abend im Maritim Hotel in Bonn führen erneut Sophia Thomalla (36) und Olivia Jones (56). Als Medienpartner begleitet die BILD die Veranstaltung.
Wer die Show live vor Ort erleben möchte, kann sich Zuschauertickets sichern. Informationen zum Vorverkauf stellt RTL+ über die offizielle MyShow-Seite der Veranstaltung bereit.
Titelfoto: RTL / Julia Feldhagen