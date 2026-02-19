Erst gestrichen, jetzt zurück: RTL+ lässt Bombe um "Reality Awards" platzen

Köln - Nach einer Pause im vergangenen Jahr steht nun fest: Am 16. April 2026 werden "Die Reality Awards" erneut verliehen. Die Preisverleihung rund um das deutsche Reality- TV kehrt auf RTL+ zurück.

Bei der Premiere der "Reality Awards" 2024 wurden die beliebtesten Stars und prägendsten TV-Momente ausgezeichnet. (Archivbild) © RTL / Julia Feldhagen

Wie der Kölner Sender offiziell bekannt gibt, soll im Frühjahr erneut ausgezeichnet werden, "was die Szene bewegte, überraschte und für Gesprächsstoff sorgte".

Damit rückt das Format wieder die prägendsten Momente und Persönlichkeiten des Reality-Jahres in den Fokus.

2024 feierte das Event erstmals Premiere, inszeniert als große Live-Show mit rotem Teppich und aufwendiger Produktion durch RTL Studios.

Umso überraschender war die Entscheidung im Folgejahr, das Großereignis schon wieder auf Eis zu legen. Gründe dafür wurden nicht genannt, auch eine mögliche Neuauflage blieb zunächst offen.

Nun ist die Fortsetzung offiziell. RTL+ vergibt "Die Reality Awards" 2026 zum zweiten Mal und Reality-Fans können hautnah dabei sein.