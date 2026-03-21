Dating-Show "Schäm dich Reich!" testet Grenzen des guten Geschmacks

München - Für gewöhnlich sollen erste Dates so gut wie möglich ablaufen. Perfekt im Idealfall. Genau das wollen die Entertainment-Zwillinge Dennis und Benni Wolter (35) in ihrer neuen Show verhindern.

Benni und Dennis Wolter (35) testen die Nerven ihrer (unwissenden) Mitspieler – und die Schamgrenzen ihrer Show-Teilnehmer. © Joyn/Felix Görgens

Welche Motivation sollten die Teilnehmer aber haben, ihr eigentlich romantisches Kennenlernen zu sabotieren?

Wie so oft: Geld. Denn in der neuen ProSieben-Show "Schäm dich Reich!" gibt es für die Fremdscham bares Geld – und Anweisungen über einen Knopf im Ohr.

Das Moderations-Duo wird dem Mitspieler immer absurdere und peinlichere Aufgaben aufgeben, die diese im Beisein ihres Dates zu erfüllen haben.

"Je mehr Mut - oder Schamlosigkeit - sie beweisen, desto höher fällt die Gewinnsumme aus, die sich Lockvogel und Date am Ende ganz romantisch teilen", erklärte der Sender.

"Doch das Risiko ist hoch: Fliegt der Schwindel auf, ist das Date sofort vorbei und das erspielte Geld von 4000 Euro futsch." Sobald die Wolter-Brüder jedoch aus ihrem Versteck kommen und die Situation offiziell aufklären, ist "Zahltag".