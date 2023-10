Der neue "Graf von Krolock" im Interview: TAG24 verlost zwei Karten für "Tanz der Vampire"

Anfang November kommt der beliebte Musical-Klassiker "Tanz der Vampire" für eine Spielsaison zurück nach Hamburg. TAG24 verlost zwei Karten.

Von Madita Eggers

Hamburg – Anfang November kommt der beliebte Musical-Klassiker "Tanz der Vampire" für eine Spielsaison zurück in die Hansestadt. Vor rund einer Woche sind die Proben im "Stage Operettenhaus" angelaufen und schon jetzt verspricht Hauptdarsteller Rob Fowler (51) ein magisches Erlebnis, welches einen glauben lässt, dass Vampire wirklich existieren. Im Interview mit TAG24 verriet er außerdem, wie er sich auf die Rolle des Grafen von Krolock vorbereitet hat.

Für die Vorstellung seiner neuen Rolle besuchte Rob Fowler (51) die TAG24-Redaktion in Hamburg. Mit im Gepäck: Zwei Freikarten. © Alice Nägle/TAG24 Mit der Rolle geht für den Briten – der die vergangenen sechs Jahre am "West End" in London gespielt hat – ein über 20 Jahre alter Traum in Erfüllung. Seine Liebe für das Musical beruht auf der Art und Weise, wie der US-Schauspieler Steve Barton (†47) den Graf von Krolock in der Uraufführung von "Tanz der Vampire" 1997 in Wien verkörperte. "In seinen Augen und seiner Stimme lag so viel Wahrheit", so Fowler gegenüber TAG24. TAG24: Weißt Du noch wie Du Dich bei der Zusage für die Rolle gefühlt hast? Rob: Ich weiß ja, dass das Stück schon seit 25 Jahren läuft, aber ich habe Gänsehaut bekommen, als ob es eine Erstaufführung wäre. Ich habe ein kleines Gebet an Steve Barton gesprochen und gesagt 'Hey mein Lieber, ich werde dein Werk weitertragen'. Es gab zwar bereits tolle Schauspieler, die Graf von Krolock gespielt haben und jeder hatte so seine Eigenarten, aber Steve Barton bleibt für mich einfach der Krolock. Er und Produzent Jim Steinman (†73) haben ihn erfunden.

Rob Fowler: "Ich werde versuchen, Krolock so nah wie möglich an meine eigene Wahrheit zu spielen!"

Rob Fowler vor dem Stage Operettenhaus in Hamburg. Seine Spielstätte für das nächste Jahr. © Morris Mac Matzen TAG24: Wirst Du Dich also an Bartons Art der Darstellung des Grafen orientieren? Rob: Ich werde zuerst das Buch zur Hand nehmen, wie er es damals auch bekommen hat und dann versuchen, Krolock so nah wie möglich an meine eigene Wahrheit zu spielen. Und ich hoffe, das findet irgendwo in einer Parallelstraße zu Barton stand, weil er einfach der Größte bleibt. TAG24: Eine große Herausforderung! Rob: Für mich geht nicht darum, der Beste zu sein, sondern das Publikum glauben zu lassen, dass Krolock lebt. Und das schon seit über 100 Jahren: Er hat jedes Buch gelesen und alles erlebt, dennoch ist sein Herz taub. Ich meine, ich kann mich noch sehr gut an mein erstes gebrochenes Herz mit 17 Jahren erinnern. Ich dachte, meine Welt ist vorbei und wenn man das alle zehn Jahre erleben muss, muss das sehr schwierig sein. Unsterblich zu sein, hat viele Nachteile und das muss man beim Spielen beachten. Man kann nicht so viele Emotionen zeigen, wie sie ein "normaler Mensch" fühlen würde.

Rob Fowler über den Druck seiner Rolle: "Die Fans werden sich so oder so ihre eigene Meinung bilden"

Rob Fowler wird der neue "Graf von Krolock" im Musical-Klassiker "Tanz der Vampire", welches ab November für eine Saison zurück in die Hansestadt kommt. Eine Premiere für den Briten, der über 20 Jahre lang von dieser Rolle geträumt hat. © Morris Mac Matzen TAG24: Ist diese Rolle mit Druck für Dich verbunden? Bei so einem Klassiker sind die Erwartungen der Zuschauer oft sehr hoch. Rob: Druck nicht, aber ich habe immer noch vor jeder neuen Aufführung Schmetterlinge im Bauch. Mein Herz brennt einfach für das Theater und ich will immer mein Bestes geben, das schulde ich dem Publikum. Aber ansonsten habe ich ein dickes Fell: Die Fans werden sich so oder so ihre eigene Meinung bilden. Und selbst wenn ich der beste Krolock der Welt wäre, gäbe es immer noch eine Person, der ich nicht gefallen würde. TAG24: Machst Du etwas Besonderes, um Dich auf Deine Rolle vorzubereiten? Rob: Ich habe mir einen achtwöchigen Trainingsplan erstellt. Ich will nicht mager aussehen, aber arbeite an einem androgynen Erscheinungsbild und einer majestätischen Haltung. Ich will auch immer, dass mein Körper und Bewegungen zur Figur passen. Deswegen frage ich auch schon bei den Proben, ob ich die Schuhe für Figur tragen darf. Denn wie ich in der Rolle gehe, ist sehr wichtig für mich. Wenn ich einfach nur meine Trainingsschuhe anhabe, gehe ich komplett anders.

"Es gibt so viele Menschen, die an Vampire wirklich glauben wollen!"