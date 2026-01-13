"Die absolute Hölle": Amira Aly packt über Schwangerschaften aus

Köln - Moderatorin Amira Aly (33) hat in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" kein Blatt vor den Mund genommen: Ihre Schwangerschaften waren für sie alles andere als ein Zuckerschlecken.

Die körperlichen Veränderungen bei einer Schwangerschaft machten der TV-Bekanntheit schwer zu schaffen. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Gemeinsam mit Journalistin Paula Lambert (51) legt Amira in der aktuellsten Folge ihre Gedanken zum Thema Kinderkriegen offen.

So schön die Vorstellung auch klingen mag, der Prozess an sich war für Amira alles andere als traumhaft: "Schwanger zu sein, war für mich die absolute Hölle. Alles daran!", gesteht sie ehrlich.

In den ersten drei Monaten litt sie offenbar unter starker Übelkeit, gegen die selbst Medikamente nicht geholfen haben sollen. Hinzu kam extreme Müdigkeit.

Auch die körperlichen Veränderungen machten der Ex-Frau von Oliver Pocher (47) zu schaffen: "Der Bauch juckt, du fühlst dich unwohl ... Ich habe mich unschön gefühlt", berichtet sie.

Ganz anders sieht es ihr Podcast-Co-Host Paula Lambert: Sie schwärmt von ihren eigenen Schwangerschaften. "Ich fand das herrlich, ich hab mich wirklich eins mit mir und allem gefühlt", erzählt die 51-Jährige.