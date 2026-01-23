Dschungelcamp startet mit Paukenschlag: RTL teilt die Stars in zwei Camps
Australien - Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" macht den Promis von Sekunde eins an das Leben schwer. Statt gemeinsam ins Dschungelabenteuer zu ziehen, gibt es diesmal zwei Camps.
Wie RTL vorab verraten hat, startet die 19. Staffel mit einem echten Kniff: Die zwölf Stars werden nach ihrer Ankunft getrennt und in unterschiedliche Lager aufgeteilt.
So wird es neben dem altbekannten Basislager auch das Mini-Camp "Snake Rock" geben. Zur Freude der Zuschauer, soll dieses enger, härter und garantiert konfliktträchtiger sein.
Auch wer dort einziehen soll steht schon fest: Die Bewohner von Snake Rock sind Samira Yavuz (32), Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51), Hubert Fella (58) und Nicole Belstler-Boettcher (62).
Sie treten in der allerersten Prüfung direkt gegen das andere Camp an.
Dort kämpfen unter anderem Ariel (22), Umut Tekin (28), Patrick Romer (30), Eva Benetatou (33), Gil Ofarim (43), Mirja du Mont (50) und Hardy Krüger (57) um Sterne und ums Essen.
Wenig Platz, viel Zoff: Warum "Snake Rock" zur Stressfalle wird
Das Zwei-Camp-System kennt keine Gnade: Wer in der Prüfung die meisten Sterne sammelt, darf sich über ordentliches Essen freuen. Für das Verlierer-Team gibt es dagegen direkt den Dschungel-Dauerbrenner: Reis und Bohnen.
Miese Laune und erste Reibereien sind damit schon ab Folge eins garantiert. RTL setzt mit dem neuen Konzept klar auf mehr Zoff, Spannung und frischen Wind im australischen Busch.
Ganz neu ist das Konzept übrigens nicht. Hardcore-Fans erinnern sich: Schon vor rund zehn Jahren und auch 2017 wurden die Kandidaten zu Beginn getrennt.
Trotzdem dürfte "Snake Rock" dieses Mal besonders reinhauen, den das Camp ist deutlich kleiner und Rückzugsmöglichkeiten sind hier Fehlanzeige. Ob das zusammenschweißt oder eskaliert, zeigt sich schnell.
Los geht das Ganze am Freitagabend (23. Januar) um 20.15 Uhr bei RTL. Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann die Folgen auch live bei RTL+ verfolgen oder später ganz entspannt streamen.
Titelfoto: Pascal Bünning/RTL/dpa