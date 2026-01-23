Dschungelcamp startet mit Paukenschlag: RTL teilt die Stars in zwei Camps

Australien - Die neue Staffel von " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! " macht den Promis von Sekunde eins an das Leben schwer. Statt gemeinsam ins Dschungelabenteuer zu ziehen, gibt es diesmal zwei Camps.

Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) führen auch in der 19. Staffel durch das Dschungelcamp, diesmal mit gleich zwei Camps und extra viel Zündstoff. © Pascal Bünning/RTL/dpa

Wie RTL vorab verraten hat, startet die 19. Staffel mit einem echten Kniff: Die zwölf Stars werden nach ihrer Ankunft getrennt und in unterschiedliche Lager aufgeteilt.

So wird es neben dem altbekannten Basislager auch das Mini-Camp "Snake Rock" geben. Zur Freude der Zuschauer, soll dieses enger, härter und garantiert konfliktträchtiger sein.

Auch wer dort einziehen soll steht schon fest: Die Bewohner von Snake Rock sind Samira Yavuz (32), Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51), Hubert Fella (58) und Nicole Belstler-Boettcher (62).

Sie treten in der allerersten Prüfung direkt gegen das andere Camp an.

Dort kämpfen unter anderem Ariel (22), Umut Tekin (28), Patrick Romer (30), Eva Benetatou (33), Gil Ofarim (43), Mirja du Mont (50) und Hardy Krüger (57) um Sterne und ums Essen.