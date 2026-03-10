Teuerstes Bühnenauto Deutschlands enthüllt: So viel kostet der besondere Wagen
Hamburg – Am 22. März wird erstmals die deutsche Musical-Version des Filmklassikers aus den 80er-Jahren "Zurück in die Zukunft" im Stage Operettenhaus in Hamburg aufgeführt. Noch vor der Premiere wurde ein ganz besonderer Protagonist des Stücks vorgestellt: der DeLorean. TAG24 war bei der Enthüllung des verrückten Autos dabei.
Um es auf die Bühne des Theaters auf der Reeperbahn zu schaffen, hat die Theaterversion des DeLorean rund 6125 Kilometer vom Broadway bis in die Hansestadt zurückgelegt.
Der legendäre Wagen wurde nämlich samt Bühnenbild aus dem New Yorker Theater in die Hansestadt überführt.
"Wir haben ihn bei Eiseskälte, bei minus 15 Grad in New York, im Schneetreiben ausgebaut. Als er hier ankam, war es auch minus 15 Grad, und er stand wieder im Schnee", erzählte Technical Supervisor Clemens Weissenburger bei der Backstage-Begehung am Dienstag die kleine Anekdote.
Im Gegensatz zu einem Original-Auto kann das Bühnen-Exemplar natürlich nicht auf der Straße fahren. Zudem ist der Bühnen-DeLorean rund zehn Prozent kleiner als ein echter, erklärte der Experte.
Im Vergleich zum restlichen Bühnenbild würde es einfach zu wuchtig aussehen. "Jedes Teil ist entsprechend gefräst, bearbeitet und komplett neu zusammengesetzt worden", so Weissenberger. Dafür wurde der DeLorean nach New York nicht nur in Deutschland aufgepäppelt, sondern auch in London und Amsterdam zusätzlich überarbeitet. Dieser aufwendige Auf- und Umbau hat natürlich seinen Preis.
Ein detailgetreues Abbild des Filmwagens, das auf der Bühne alle nötigen Spezialeffekte abrufen kann, kostet knapp eine halbe Million (450.000) Euro, verriet der Techniker. Damit handle es sich um das teuerste Bühnenauto Deutschlands. Die "Normalo-Version" gebe es bereits - im Vergleich - ab schlappen 25.000 Euro.
Einzigartige Effekte des DeLorean wirken nur im Zusammenspiel
Doch wie funktioniert so ein besonderes Auto eigentlich?
"Da ist ein Schaltschrank drin, da sind Batterien drin. Die Räder können sich drehen. Das Auto kann driften, das Auto kann sich drehen", beschrieb Weissenburger gemeinsam mit Associate Technical Supervisor Mirko Thumann die ein oder andere Funktion des DeLorean.
Mit Absicht präsentierte das Expertenteam bei der Enthüllung nur ausgewählte Effekte des heimlichen Stars.
"Das ist einfach Magic im Theater. Das heißt, das funktioniert alles nur richtig, wenn Video und Licht dazukommen", so Thumann, der in 25 Jahren seiner Karriere auch noch nie mit einem "fahrenden" Auto auf der Bühne zu tun hatte, wie er im Interview berichtete. "Das ist schon eine Herausforderung, dass dann nachher alles auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt."
Wenn sich schlussendlich auf der Bühne dann aber die gesamte Performance des besonderen Musical-Stars beobachten lasse, gehe einem als Techniker noch einmal extra das Herz auf, gab er auf Nachfrage von TAG24 zu. "Es ist halt sehr, sehr viel Detail drin. Und man muss halt immer wieder darauf achten, dass diese auch erhalten bleiben, dass die Sachen, wie sie auch quasi eingebaut sind, auch so für alle sichtbar sind. Das Auto verzeiht keinerlei Fehler."
Da bis zur Premiere alles bereits sitzen muss, könne man sich als Techniker am 22. März dann tatsächlich eher entspannt zurücklehnen und die Show genießen, so Thumann. "Es ist 'Performance Day'. Da muss eh alles funktionieren. Man hat vorher schon fast abgeschlossen damit, ist schon einen Schritt weiter. Und mit dem Schlussapplaus können wir auch sagen: Show ist übergeben und viel Spaß damit."
"Zurück in die Zukunft - Das Musical": Termine und Ticket-Infos
Bereits vor der offiziellen Premiere laufen ab dem 15. März diverse Preview-Shows des Musicals. Tickets können auf der Webseite von Stage Entertainment erworben werden. Das Stück spielt täglich außer montags. Am Wochenende finden die Aufführungen sowohl am Nachmittag, als auch am Abend statt.
Titelfoto: Bildmontage: Alice Nägle/TAG24, Ulrich Perrey/dpa