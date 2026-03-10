Teuerstes Bühnenauto Deutschlands enthüllt: So viel kostet der besondere Wagen

Hamburg – Am 22. März wird erstmals die deutsche Musical-Version des Filmklassikers aus den 80er-Jahren " Zurück in die Zukunft " im Stage Operettenhaus in Hamburg aufgeführt. Noch vor der Premiere wurde ein ganz besonderer Protagonist des Stücks vorgestellt: der DeLorean. TAG24 war bei der Enthüllung des verrückten Autos dabei.

Bei der Backstage-Begehung des Musicals "Zurück in die Zukunft" wurde der DeLorean - das teuerste Bühnenauto Deutschlands - im Stage Operettenhaus in Hamburg enthüllt. © Alice Nägle/TAG24

Um es auf die Bühne des Theaters auf der Reeperbahn zu schaffen, hat die Theaterversion des DeLorean rund 6125 Kilometer vom Broadway bis in die Hansestadt zurückgelegt.

Der legendäre Wagen wurde nämlich samt Bühnenbild aus dem New Yorker Theater in die Hansestadt überführt.

"Wir haben ihn bei Eiseskälte, bei minus 15 Grad in New York, im Schneetreiben ausgebaut. Als er hier ankam, war es auch minus 15 Grad, und er stand wieder im Schnee", erzählte Technical Supervisor Clemens Weissenburger bei der Backstage-Begehung am Dienstag die kleine Anekdote.

Im Gegensatz zu einem Original-Auto kann das Bühnen-Exemplar natürlich nicht auf der Straße fahren. Zudem ist der Bühnen-DeLorean rund zehn Prozent kleiner als ein echter, erklärte der Experte.

Im Vergleich zum restlichen Bühnenbild würde es einfach zu wuchtig aussehen. "Jedes Teil ist entsprechend gefräst, bearbeitet und komplett neu zusammengesetzt worden", so Weissenberger. Dafür wurde der DeLorean nach New York nicht nur in Deutschland aufgepäppelt, sondern auch in London und Amsterdam zusätzlich überarbeitet. Dieser aufwendige Auf- und Umbau hat natürlich seinen Preis.

Ein detailgetreues Abbild des Filmwagens, das auf der Bühne alle nötigen Spezialeffekte abrufen kann, kostet knapp eine halbe Million (450.000) Euro, verriet der Techniker. Damit handle es sich um das teuerste Bühnenauto Deutschlands. Die "Normalo-Version" gebe es bereits - im Vergleich - ab schlappen 25.000 Euro.