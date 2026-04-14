DSDS-Comeback mit Tochter: Menowin Fröhlich plötzlich wieder im Recall

Köln - Damit hat wohl keiner gerechnet: Bei " Deutschland sucht den Superstar " sichert sich Menowin Fröhlich (38) am letzten Castingtag der neuen Staffel ein Ticket für den Recall.

Menowin Fröhlich (38) gemeinsam mit seiner Tochter Jiepen (38) vor der Jury. © RTL / Stefan Gregorowius

Dass Menowin weiß, wie der Hase bei DSDS läuft, kommt nicht von ungefähr: 2010 zählte er zu den absoluten Publikumslieblingen und stand am Ende sogar im großen Finale.

Dort sprang für ihn allerdings "nur" Platz zwei heraus, hinter Mehrzad Marashi (45). Auch, weil negative Schlagzeilen und ein Bericht der BILD seinem Image damals ordentlich zusetzten.

Dass Menowin jetzt plötzlich selbst wieder auf der Bühne steht, war so aber gar nicht geplant. Eigentlich wollte er nur seine Tochter Jiepen (17) zum Casting begleiten.

Die träumt davon, in die musikalischen Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Doch der Funke will nicht so recht überspringen: Am Ende kassiert sie von der Jury drei klare Neins.

Dieter Bohlen (72) findet harte Worte: "Jiepen, du hast leider auch dieses Besondere, was dein Papa hat und was ich immer so mochte, das hast du leider nicht."

Damit ist die Geschichte aber noch längst nicht vorbei: Die Jury holt kurzerhand Menowin selbst rein und plötzlich wird aus dem Besuch ein echtes Comeback-Märchen.