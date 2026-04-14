DSDS-Comeback mit Tochter: Menowin Fröhlich plötzlich wieder im Recall
Köln - Damit hat wohl keiner gerechnet: Bei "Deutschland sucht den Superstar" sichert sich Menowin Fröhlich (38) am letzten Castingtag der neuen Staffel ein Ticket für den Recall.
Dass Menowin weiß, wie der Hase bei DSDS läuft, kommt nicht von ungefähr: 2010 zählte er zu den absoluten Publikumslieblingen und stand am Ende sogar im großen Finale.
Dort sprang für ihn allerdings "nur" Platz zwei heraus, hinter Mehrzad Marashi (45). Auch, weil negative Schlagzeilen und ein Bericht der BILD seinem Image damals ordentlich zusetzten.
Dass Menowin jetzt plötzlich selbst wieder auf der Bühne steht, war so aber gar nicht geplant. Eigentlich wollte er nur seine Tochter Jiepen (17) zum Casting begleiten.
Die träumt davon, in die musikalischen Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Doch der Funke will nicht so recht überspringen: Am Ende kassiert sie von der Jury drei klare Neins.
Dieter Bohlen (72) findet harte Worte: "Jiepen, du hast leider auch dieses Besondere, was dein Papa hat und was ich immer so mochte, das hast du leider nicht."
Damit ist die Geschichte aber noch längst nicht vorbei: Die Jury holt kurzerhand Menowin selbst rein und plötzlich wird aus dem Besuch ein echtes Comeback-Märchen.
"Vollchaot": Bohlen schwelgt in Erinnerungen
Als Dieter Bohlen Menowin erblickt, schwelgt er sofort in Erinnerungen: "Das hat mir damals mit dir unheimlich Spaß gemacht." Für ihn ist klar: Die Staffel mit dem heute 38-Jährigen gehört bis heute zu den besten überhaupt.
Dann wird es plötzlich spannend: Dieter will Menowin singen hören. Nach kurzem Zögern lässt er sich darauf ein und performt "I Just Called to Say I Love You" von Stevie Wonder – genau den Song, mit dem er schon 2010 vor der Jury punkten konnte.
Doch ein kleiner Seitenhieb darf danach natürlich nicht fehlen. "Der ist ja ein Vollchaot. Du bist der einzige Mensch, der mich zwei oder drei Tage im Studio hat warten lassen", grinst der Pop-Titan.
Menowin weiß genau, wovon er spricht und reagiert ehrlich: "Das war ja alles nicht mit Absicht. Ich war einfach noch zu jung." Heute verspricht der 38-Jährige, "zuverlässig" zu sein.
Die Juroren nehmen den achtfachen Vater beim Wort und überraschen Menowin mit einem Direkt-Ticket für den Recall.
Zu sehen ist die Folge mit Menowins überraschendem Comeback am Samstag (18. April) um 20.15 Uhr bei "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL. Wer nicht so lange warten will, kann die Episode bereits vorab im Stream auf RTL+ abrufen.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius