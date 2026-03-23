"Ein Traum, der wahr wird!" Doc Brown und Marty McFly erobern die Reeperbahn

Das Musical "Zurück in die Zukunft" hat am Sonntagabend seine umjubelte Deutschlandpremiere im Stage Operettenhaus an der Reeperbahn gefeiert.

Von Madita Eggers

Hamburg - Das Musical "Zurück in die Zukunft" hat am Sonntagabend seine umjubelte Deutschlandpremiere im Stage Operettenhaus auf der Reeperbahn gefeiert. Und hat für rund zweieinhalb Stunden etwas geschafft, was heutzutage seltener geworden ist: den Alltag vergessen lassen und das Publikum auf eine (Zeit-)Reise voller Witz, Spannung und großer Träume mitzunehmen. Schon bei den Previews in den Tagen zuvor hielt es kaum jemanden auf den Sitzen, und das längst nicht nur bei Fans des Filmklassikers von 1985.

Jan Kersjes (45, r.) und Raphael Groß (30) feiern die erfolgreiche Premiere stilsicher vor dem DeLorean. © Stage Entertainment Das Musical entführt das Publikum schon vor dem ersten Ton in eine andere Welt, genauer gesagt nach Hill Valley im Jahr 1955. Bereits vor dem Betreten des Saals beginnt das Erlebnis: Das Theater selbst wird zur Filmkulisse, Getränke gibt es in der "Hill Valley Bar" und ein DeLorean empfängt die Gäste. Von der ersten Sekunde an entsteht das Gefühl, mitten in die Geschichte rund um Doc Brown und Marty McFly hineingezogen zu werden. Das detailreiche Bühnenbild, dynamische Lichteffekte und bewegliche Elemente schaffen eine beeindruckende visuelle Wucht, die sich konsequent durch den Abend zieht. Unterhaltung Sein Agent war der "schrullige" James Bond: Schriftsteller Len Deighton ist gestorben Besonders die Szenen mit dem wohl berühmtesten Auto der Welt, dem DeLorean DMC-12, wirken wie direkt aus einem Kinofilm - vor allem die Fahrten durch die Zeit lassen einen völlig vergessen, dass man im Theater sitzt.

Schon vor dem Betreten des Operettenhauses auf der Reeperbahn wird man in die Welt von "Zurück in die Zukunft" hineingezogen. © Stage Entertainment

"Zurück in die Zukunft"-Drehbuch wurde über 40-mal abgelehnt

Mithilfe einer drehbaren Bühne und beeindruckender Effekte entsteht der Eindruck, als würde der DeLorean tatsächlich über die Bühne fahren. © Matt Crockett Das Kult-Auto ist auch im Musical einer der Hauptdarsteller und wird hier - der Bühnensituation geschuldet - per Sprachfunktion gesteuert, was seiner Coolness jedoch keinen Abbruch tut. Wer die technischen Details genauer entdecken möchte, dem gibt Associate Technical Supervisor Mirko Thumann ein Tipp: "Ich kann jedem nur raten, die Show noch mal aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen!" Die Geschichte des Musicals steht sinnbildlich für seinen eigenen Erfolg: "Die Premiere hier ist auch für uns ein Traum, der wahr wird - aber bis dahin war es ein langer Weg", betonte Produzent Bob Gale (74) am Sonntag. Unterhaltung Einkaufszentrum feiert Jubiläum: Promis reisen persönlich an und werden kreativ Gemeinsam mit Robert Zemeckis (73) schrieb er einst das Drehbuch zum Filmklassiker, das jedoch zunächst über 40-mal abgelehnt wurde. Seine Botschaft ans Publikum daher: "Glaube an deine Träume, an dich selbst, arbeite hart und dann kannst auch du es schaffen!"

Bob Gale (74) bei der Deutschlandpremiere von "Zurück in die Zukunft - das Musical" am Sonntag in Hamburg. © Stage Entertainmet

"Zurück in die Zukunft - das Musical": Nachdenkliche Töne zwischen 1,21 Gigawatt Power