Familienglück bei Philipp Stehler und seiner Vanessa: So heißt ihr Baby!

Philipp Stehler (34) und seine Vanessa (32) sind Eltern geworden. Das Namens-Armband verrät: Ihr Sohn hört auf den Namen Tommi Alfred. © Screenshot/Instagram/vanessastehler (Bildmontage)

Am 9. Juni erblickte das neue Familienmitglied im Hause Stehler das Licht der Welt. Wenig später teilte der 34-jährige Papa sein Glück mit seinen rund 257.000 Followern auf Instagram in Form eines süßen Videos, in dem das Söhnchen mit den kleinen Zehen wackelt.

Jetzt gab es ein weiteres Baby-Update: Der Kleine hört auf den Namen Tommi Alfred! Das gab das Influencer-Pärchen in Form eines Fotos bekannt, auf dem ihr Sohn mit einem putzigen Namens-Armband zu sehen ist.

"Unser Junge… An manchen Tagen immer noch kaum zu glauben, dass wir ihn jetzt wirklich in unseren Armen halten! Der Name Tommi stand schon fest, bevor ich überhaupt schwanger war! Da waren wir uns so schnell einig, dass wir dann gar nicht mehr wirklich über etwas anderes nachgedacht haben", schrieb Vanessa dazu.

Eine Erklärung lieferte die Partnerin des Ex-"Bachelorette"-Kandidaten gleich mit: "Den Namen Alfred haben wir zu Ehren unserer Großväter angehangen. Mein Opa spielte immer eine sehr große Rolle in meinen Leben. Und auch Philipp sein Opa hieß Alfred! Also war alles klar… Tommi Alfred!"

Mit dem kleinen Tommi dürfte das Glück der Familie Stehler perfekt sein. Nur wenige Wochen nach ihrer Verlobung hatte das Promi-Paar Ende Mai verkündet, heimlich im kleinen Kreis geheiratet zu haben.