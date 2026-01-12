Familienstreit erreicht Höhepunkt: Beckham-Frau löscht Schwiegermama Victoria
London (England) - Die schmutzige Beckham-Fehde spitzt sich weiter zu: Erst kürzlich kam ans Licht, dass Brooklyn Beckham (26) nur noch über Anwälte mit seiner eigenen Familie kommunizieren möchte. Nun zog auch seine Frau Nicola Peltz (31) drastische Konsequenzen.
Scrollt man sich durch den Instagram-Account des hübschen Models, so sind jegliche Fotos mit der Schwiegerfamilie verschwunden. Insbesondere der intime Schnappschuss mit Victoria Beckham (51) aus dem Jahr 2024, auf dem die beiden Arm in Arm posieren und in die Kamera lächeln, ist nicht mehr auffindbar.
Damals schrieb Nicola noch folgende warme Worte: "Alles Gute zum Geburtstag, meine wunderschöne Schwiegermutter Victoria Beckham. Ich liebe dich so sehr und bin gern für immer deine Tanzpartnerin." Von der früheren Sympathie und Zuneigung ist heute wahrlich nichts mehr zu spüren.
Auch ihre "Gefolgt"-Liste ist um einige Beckham-Mitglieder geschrumpft: Die 31-Jährige möchte künftig wohl nur noch über David Beckhams Mutter Sandra (77) sowie seine beiden Schwestern Joanne (43) und Lynne (53) informiert bleiben. Mal sehen, wie lange noch ...
Auch Ehemann Brooklyn hat auf Instagram ordentlich aufgeräumt: Bilder, auf denen er mit seinen Eltern zu sehen ist, sucht man bereits seit längerer Zeit vergeblich. Der 26-Jährige folgt ebenfalls nur noch seinen Tanten und Großeltern.
Nicola Peltz zeigt sich nur noch mit ihrer eigenen Familie auf Instagram
User schießen gegen Nicola Peltz
Während das junge Ehepaar sich immer weiter von der berühmten britischen Familie entfernt, scheint die Distanz zu ihrem Sohn für Victoria und David (50) eine echte Belastung darzustellen.
Laut einem Insider wollen das Ex-Spice-Girl und der ehemalige Profifußballer um ihren Sohn kämpfen. "David und Victoria werden niemals aufgeben, eine Versöhnung zwischen ihnen und ihrem Sohn zu erreichen", so die Quelle gegenüber dem Mirror.
Viele Instagram-Nutzer kritisieren zudem Brooklyns Verhalten gegenüber seinen Eltern. "Du kannst zahlreiche Ehefrauen bekommen, aber nur eine Mutter. Daran solltest du dich erinnern", kommentiert eine Followerin unter einem Weihnachts-Posting vom vergangenen Jahr.
Für die Mehrheit ist klar, dass die Fehde eindeutig von Nicola angezettelt worden ist. Sie hatte sich durch Medienberichte und Social-Media-Posts ihrer Schwiegereltern verletzt gefühlt. Aus diesem Grund fordern einige sogar, dass das Model den Nachnamen "Beckham" ablegen soll.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@nicolaannepeltzbeckham (2)