Familienstreit erreicht Höhepunkt: Beckham-Frau löscht Schwiegermama Victoria

London (England) - Die schmutzige Beckham-Fehde spitzt sich weiter zu: Erst kürzlich kam ans Licht, dass Brooklyn Beckham (26) nur noch über Anwälte mit seiner eigenen Familie kommunizieren möchte . Nun zog auch seine Frau Nicola Peltz (31) drastische Konsequenzen.

Dieses harmonische Bild aus dem Jahr 2024 existiert auf Nicola Peltz-Beckhams Instagram-Profil nicht mehr. © Screenshot/Instagram/@nicolaannepeltzbeckham

Scrollt man sich durch den Instagram-Account des hübschen Models, so sind jegliche Fotos mit der Schwiegerfamilie verschwunden. Insbesondere der intime Schnappschuss mit Victoria Beckham (51) aus dem Jahr 2024, auf dem die beiden Arm in Arm posieren und in die Kamera lächeln, ist nicht mehr auffindbar.

Damals schrieb Nicola noch folgende warme Worte: "Alles Gute zum Geburtstag, meine wunderschöne Schwiegermutter Victoria Beckham. Ich liebe dich so sehr und bin gern für immer deine Tanzpartnerin." Von der früheren Sympathie und Zuneigung ist heute wahrlich nichts mehr zu spüren.

Auch ihre "Gefolgt"-Liste ist um einige Beckham-Mitglieder geschrumpft: Die 31-Jährige möchte künftig wohl nur noch über David Beckhams Mutter Sandra (77) sowie seine beiden Schwestern Joanne (43) und Lynne (53) informiert bleiben. Mal sehen, wie lange noch ...

Auch Ehemann Brooklyn hat auf Instagram ordentlich aufgeräumt: Bilder, auf denen er mit seinen Eltern zu sehen ist, sucht man bereits seit längerer Zeit vergeblich. Der 26-Jährige folgt ebenfalls nur noch seinen Tanten und Großeltern.